Uomini e Donne, anticipazioni: scatta il primo bacio per il tronista | Una coppia è già pronta ad uscire?

Nei giorni scorsi è iniziata la nuova stagione del programma Uomini e Donne e non sono mancati i colpi di scena. Nelle prossime, però, entreremo nel vivo del trono classico.

Ieri – sabato 24 settembre – è stata registrata una nuova puntata del programma cult di Canale 5, Uomini e Donne. Questa prima settimana è stata davvero un grande successo per la trasmissione di Maria De Filippi in termini di share: quasi il 25% di media.

Abbiamo assistito ai primi scontri, in particolar modo tra Pinuccia e Tina Cipollari e tra la stessa opinionista e Gemma Galgani. Ma anche Riccardo e Ida hanno dimostrato di non aver di certo superato la crisi dell’estate scorsa.

Anticipazioni del trono over

Cosa è successo dunque nella puntata appena registrata? Gemma Galgani è uscita con un suo corteggiatore, Roberto. Sembra che la dama 72enne torinese – che in una recente intervista ha spiegato di voler coronare il suo sogno di convolare a nozze – si sia alquanto invaghita di questo misterioso uomo. Ma, in studio, in molti hanno già messo in dubbio questa nuova liaison della dama.

C’è stato poi nuovamente spazio per la dama Ida Platano che sta approfondendo la conoscenza con il cavaliere Claudio. Alessandro e Roberta, invece, continuano la loro frequentazione anche se, proprio durante la registrazione di questa puntata, hanno avuto un acceso battibecco a causa di un messaggio di troppo sul cell. Infine Pino sta approfondendo la conoscenza con la dama Marina.

Cosa è successo nel trono classico

Per quanto riguarda il trono classico, Federico Dainese sta continuando ad uscire con Noemi: tra i due c’è ormai complicità e feeling e tutto lascia presagire che si rincontreranno. Federico Nicotera, invece, durante un’uscita con Alice ha baciato la giovane: i due sembrano stiano bruciando le tappe.

Federica Aversano, invece, è uscita con un corteggiatore di nome Federico dopo aver rifiutato Riccardo Guarnieri. L’uscita è stata positiva e i due si sono ripromessi di rifarlo. Infine Lavinia Mauro è uscita con il corteggiatore Francesco, anche qui complicità e feeling. Vedremo cosa accadrà in futuro.