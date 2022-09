La vita di Kate Middleton stravolta: tutto quello che non può fare ora che è Principessa

La vita per la neo Principessa del Galles, Kate Middleton, cambierà e di molto a causa del suo nuovo titolo: ecco come.

La morte della Regina Elisabetta II e la conseguente ascesa al trono di Re Carlo III – con sua moglie Camilla Shand nelle vesti di Regina consorte – ha cambiato le gerarchie della Famiglia Reale Windsor.

I già Duchi di Cambridge, William e Kate Middleton, sono diventati rispettivamente Principe e Principessa del Galles: il primogenito di Re Carlo III, dunque, è il primo discendente al trono in linea diretta.

A seguirlo, i suoi figli: George, Charlotte e Louis, mentre il quinto è il fratello di William, ovvero il Principe Harry, marito della Duchessa del Sussex Meghan Markle. Oggi parliamo però del futuro ruolo di Kate Middleton.

I nuovi titoli

Come detto, Kate Middleton è la nuova Principessa del Galles, un titolo che in precedenza era appartenuto alla Principessa Lady Diana. Già perché nonostante le nozze nel 2004, Camilla Shand – in omaggio a Lady D. – aveva preferito ricevere il titolo di Duchessa di Cornovaglia. Proprio come Diana, dunque, Kate avrò un ruolo importantissimo nella Famiglia Reale e, la sua vita, non sarà più la stessa.

I divieti e gli obblighi

In questi giorni i tabloid britannici ha pubblicato i divieti e gli obblighi – parliamo di quelli maggiori poiché sono previsti protocolli reali per ogni occasione – per il Principe William e la Principessa Kate Middleton. Il primo divieto: dovranno apparire meno del nuovo Re Carlo III. Dunque banditi anche selfie di coppia o foto individuali, soltanto foto estratte da cerimonie e/o eventi pubblici insieme ad altre persone.

E poi: la Principessa Kate Middleton dovrà mostrare sempre gusto, discrezione e raffinatezza nel vestire. Cambierà dunque il guardaroba di Kate: via gli abiti color pastello, meglio completi dalle tonalità neutre; niente gonne o pantaloncini corti, nemmeno in estate. Insomma, mai esporre le gambe, che vanno in ogni caso coperte con i collant neri o neutri.

Torniamo ai divieti: per la Principessa niente smalti dai colori sgargianti e per la coppia, vietati autografi ed effusioni in pubblico. E dire che Kate Middleton adora lo smalto rosso, mentre gli autografi sono vietati – anche al resto della Famiglia Reale – per evitare che qualcuno contraffarli.