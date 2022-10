GF Vip7, dopo le polemiche Signorini risponde alla richiesta di aiuto di Marco: chi entrerà nella casa

GF VIP7, Signorini mostra preoccupazione per le condizioni di salute di Marco Bellavia dopo che il concorrente ha ammesso di aver bisogno di aiuto

Fanno preoccupare le condizioni di salute di Marco Bellavia. Il concorrente del Grande Fratello Vip nelle scorse puntate ha avuto diversi attacchi di pianto, destando la preoccupazione dei coinquilini della produzione.

Nella quarta puntata del reality andata in onda lunedì scorso Marco ha confermato di non sentirsi bene a livello psicologico chiedendo aiuto.

Ecco cosa ha dichiarato: “Se mi fanno un dispetto nominandomi? Io sarei rimasto volentieri ancora un po’ con loro. Qua dentro mi sento chiuso, mi sento mancare il tempo. Mi manca il tempo dell’orologio da scandire nella mia agenda, dei punti di riferimento. Conto però di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano tutti quanti. Da solo non riesco, in gruppo sono sicuro di sì. Vorrei rimanere qua dentro. Se una persona ha bisogno e gli altri l’aiutano ce la farà, da solo no.”

Signorini affronta il problema di Marco Bellavia

Il comportamento di Marco Bellavia fa preoccupare il GF Vip. Alfonso Signorini verso la fine della scorsa puntata ha affrontato con delicatezza l’argomento dichiarando: “Marco Bellavia ha fatto un appello importante, ha lanciato un SOS. Ha bisogno – dal suo punto di vista – di un aiuto. Questo perché è una persona che si è definita spesso poco equilibrata”.

Il conduttore prende poi posizione rispetto al problema: “ Io mi sento in dovere di dire a tutto il nostro pubblico che lo staff del Grande Fratello vuole andare più a fondo in questo disagio espresso da Marco Bellavia. Con noi collabora un team di psicologi. Avremo modo di analizzare a dovere questo disagio di cui Marco ci ha parlato questa sera. Perché le regole di un game si attengono alla superficie”.

“Faremo in modo di aiutarlo” dichiara Signorini

Il comportamento di Marco Bellavia non sarebbe dunque un capriccio come ha fatto prenotare Alfonso Signorini dichiarando: “Molto spesso i concorrenti nominano una persona perché salta sul letto, perché è sempre depresso, perché piange… Ma noi vogliamo andare alle radici di questo disagio. Perché se questo disagio fosse legato a una patologia più seria o a uno squilibrio, come dice Marco, faremo in modo di aiutarlo. E di capire cosa può aiutarlo in questo momento”.

Il conduttore non esclude che Marco possa lasciare poi la casa: “Se potesse aiutarlo continuare a rimanere nella casa rimarrà, se potesse aiutarlo uscire lo si farà uscire. Analizzeremo il suo caso più approfonditamente. Ci tengo a dirlo al pubblico che ci sta seguendo“.