Universiadi 2019, tutto pronto per la cerimonia di chiusura. Sold-out per lo stadio San Paolo: presenti 35 mila spettatori tra cui tanti ospiti d’eccezione.

Universiadi 2019, l’avventura è finita ed è sold-out. Cala il sipario sotto il Vesuvio e Napoli prepara a una grande festa d’addio. Tutto esaurito, infatti, per la cerimonia di chiusura della 30a edizione di stasera allo stadio San Paolo: oltre 35mila gli spettatori che assisteranno allo show finale.

Sarà una serata gioiosa, condotta dai The Jackal e accompagnata dalle permarmance musicali di noti artisti come Mahmood, Clementino, Dj Sonic e tanti altri. Sfileranno anche le 118 bandiere dei Paesi che hanno partecipato all’evento, e il tutto si concluderà con un maestoso spettacolo di fuochi d’artificio. Una cerimonia che un obiettivo chiaro: incantare come lo scorso 2 luglio all’apertura, e lasciare il segno anche dopo lo spegnimento del calderone.

Universiadi, i canali Tv per la cerimonia di chiusura

Sono attesi anche diversi ospiti politici stasera a Fuorigrotta. Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, il presidente della FISU, Oleg Matytsin, il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca e il Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Nel corso della serata verrà reso omaggio alla signora Manuela Oliveri, vedova dell’indimenticato Pietro Mennea, icona sportiva che, esattamente sessanta anni fa, realizzò il record mondiale nei duecento metri all’Universiade di Città del Messico.

Solo in Campania, tuttavia, si potrà seguire il tutto con una diretta in tempo reale. E saranno diverse le emittenti regionali che copriranno l’evento: LiraTV, Canale21, CANALE8, Repubblica TV, Piuenne, CalcioNapoli24Tv e Minformo TV. In ambito nazionale, invece, la festa del San Paolo potrà essere ammirata solo in differita, a partire dalle 23.00 in diretta su RAI 2.

P.C.

Redazione DirettaNews.it