Coppa d’Africa, la finalissima sarà Senegal-Algeria. Per i senegalesi può essere il primo titolo della storia, gli algerini invece sognano il bis. Assente il top player Kalidou Koulibaly per squalifica.

Coppa D’Africa, la finale prossimo sarà Senegal-Algeria. Dopo una lunga corsa iniziata lo scorso 5 luglio, il continente neo sta per conoscere il suo nuovo campione. Si deciderà tutto venerdì prossimo, alle 21.00, allo stadio Internazionale del Cairo alle ore 21. La gara sarà trasmessa in diretta da DAZN, la nuova piattaforma on line che ha coperto l’intera manifestazione continentale oltre che la Coppa America vinta dal Brasile.

Coppa D’Africa, Senegal e Algeria volano in finale

17 anni dopo, il Senegal vola nuovamente all’atto conclusivo e per la seconda volta nella propria storia. Ma che fatica per gli uomini di Aliou Cissé. Sono infatti necessari i tempi supplementari per imporsi in un match con due colpi di scena. Il primo giunge al 75esimo quando l’arbitro aggiudica un calcio di rigore ai tunisini per fallo di mano di Kalidou Koulibaly. Diffidato, per il difensore del Napoli c’è la grande beffa: cartellino giallo e addio finale. L’amara consolazione è l’errore dal dischetto di Ferjani Sassi, al quale seguirà anche quello di Henri Saivet 6 minuti più tardi. Decisivi, piuttosto, saranno Dylan Bronn e la VAR, la quale, prima del goal decisivo del Senegal, l’ennesimo tiro dagli undici metri concesso dal direttore di gara.

Decisamente più semplice è stata invece per l’Algeria del Ct Djamel Belmadi: 2-1 alla Nigeria nei tempi regolamentari. Ma l’oltranza si evita solo all’ultimo minuto, col goal di Riyad Mahrez che gela i nigeriani allo scadere dopo il pareggio momentaneo firmato Odion Ighalo dal dischetto e dopo l’autogoal di William Troost-Ekong dopo 40 minuti del primo tempo.

Il Senegal, guidato da Sadio Mané già campione d’Europa con il Liverpool, avrà ora l’occasione per la prima volta in assoluto il titolo. Per l’Algeria si tratterebbe invece di un bis, in virtù del primo e unico successo nel 1990. Entrambe vantano un secondo posto: il Senegal nel 2002, l’Algeria nel 1980.

P.C.

