Mondiale Basket, l’Italia perde una stella: out Nicolò Melli. Si ripete la maledizione per gli azzurri dopo il forfait di Danilo Gallinari all’Europeo 2017.

Mondiale Basket, mazzata per l’Italia: Nicolò Melli è quasi fuori. Una maledizione déjà-vu per la formazione del Ct Romeo Saccheti. Perché dopo la grande assenza di Danilo Gallinari all’Europeo 2017, la nazionale azzurra ora rischia seriamente di un altro grande riferimento. Anzi: è praticamente certo.

Maledetto ginocchio destro. Perché il 28 enne di Reggio Emilia, fresco della firma con i New Orleans Pelicans, è stato infatti costretto a sottoporsi a un intervento di pulizia nella zona citata, iniziando già a Milano la prima importantissima fase della rieducazione.

Ecco quanto comunicato dalla Federazione: “Melli è stato autorizzato a non partecipare al training camp di Pinzolo (23/29 luglio). In accordo con il c.t. Sacchetti e lo staff medico sanitario azzurro, le condizioni dell’atleta, sottoposto ad un intervento al ginocchio già programmato alla fine del campionato turco, verranno monitorate di settimana in settimana”.

Mondiale Basket, Nicolò Melli verso il forfait

Un comunicato che lascia spiragli solo apparentemente. Un modo per mantenere la calma, ma dietro al quale, i realtà, si nasconde grande apprensione e pessimismo in vista del torneo in Cina di agosto. Perché la verità è che servirebbe, sempre sportivamente parlando, un recupero miracoloso per l’ex Fenerbahce. E in tutto ciò inciderà parecchio anche il parere dei Pelicans, con le squadre Nba notoriamente contrarie agli impegni extra dei propri atleti. Figuriamoci quando poi sono in via di recupero.

Tranne sorprendenti colpi di scena, quindi, Melli non ci sarà. Le speranze dell’Italia si aggrapperanno al fuoriclasse Gallinari e ai baluardi difensivi Jeff Brooks Paul Biligha. Il gruppo intanto resterà nell’alta Val Rendena fino al 29 luglio, finché non raggiungerà Trento per la settima edizione della Trentino Basket Cup in programma il 30 e 31 luglio. All’orizzonte, nel primo torneo di preparazione al Mondiale, ci sono Romania e una tra Svizzera e Costa D’Avorio. Dall’8 al 10 agosto, poi, l’Italia parteciperà alla prima edizione della Verona Basketball Cup. Questa volta si tratterà di quadrangolare, dove al PalaOlimpia di Verona dove prenderanno parte il Senegal, la Russia e il Venezuela.

