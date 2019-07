Nella tarda serata di ieri è arrivato l’affondo decisivo dell’Inter per Romelu Lukaku, pronta l’offerta di 70 milioni più bonus al Manchester United

Nella giornata di ieri l’Inter non si era quasi fatta sentire per l’affare Romelu Lukaku, anzi Ausilio era addirittura in contatto con il Fenerbahce per trattare il centrocampista Jailson. Poi durante la sera è arrivata la svolta.

Secondo i tabloid inglesi la società nerazzurra era pronta a sferrare un nuovo affondo per l’attaccante belga. Ma a far sognare ancora di più i tifosi interisti, ci hanno pensato i quotidiani spagnoli, che davano per fatto l’acquisto del centravanti. I giornalisti spagnoli si sono spinti addirittura oltre, ipotizzando un esordio di Lukaku nell’International Champions Cup, contro i rivali della Juventus.

Inter-Lukaku, il belga è vicino ma non troppo

A smorzare l’entusiasmo dei tifosi interisti ci ha pensato la stampa italiana. Infatti secondo la Gazzetta dello Sport, il Manchester United resta inamovibile davanti alla richiesta di 83 milioni, con la società interista ancora dubbiosa se fare o meno il sacrificio. Il DS Ausilio propone agli inglesi un offerta che si aggirerebbe intorno ai 70 milioni più bonus, pagabili in tre anni. La distanza c’è ma si potrebbe colmare. L’accordo con il giocatore è stato già trovato, adesso bisogna solamente avvicinarsi alla richiesta dello United.

Nella serata di ieri sarebbe andato in scena un’incontro tra le due dirigenze. Inoltre Marotta e Ausilio partiranno per raggiungere la squadra solamente domenica ovvero il giorno successivo a Inter-Manchester. Lascerebbe davvero a bocca aperta se la società nerazzurra riuscisse a chiudere l’affare prima dell’amichevole contro la Juventus.

Se l’Inter riuscisse a portare a Milano il centravanti Belga andrebbe a limare anche il reparto degli attaccanti. Infatti insieme a Lukaku dovrebbe arrivare dalla Roma anche Edin Dzeko. Con un parco attaccanti composto dal rampante Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e l’esperienza di Dzeko, i tifosi nerazzurri avranno il diritto di sognare.

L.P.

