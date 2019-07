La Coppa d’Africa volge ad una conclusione, con la finale che verrà disputata venerdì. Stasera, invece, la finale che vale il terzo posto tra la Tunisia e la Nigeria.

Tunisia e Nigeria si giocheranno questa sera un posto sul podio della più importante competizione africana che esiste. Dopo tanti match spettacolari, rimonte e gol bellissimi, la Coppa d’Africa sta per giungere al termine. A breve la 32esima edizione della competizione, che è stata svolta la prima volta nel lontano 1957 in Sudan dirà il suo vincitore. Ma mentre in tanti pensano già alla finale, che vedrà in campo il Senegal e l’Algeria, stasera c’è un match altrettanto importante. Anche se chi trionferà questa sera non potrà portare nel proprio Paese un trofeo, in campo c’è comunque in palio l’onore e la voglia di entrare negli annales del calcio giocato africano. Pure un terzo posto, infatti, significherebbe imporsi come potenza del calcio africano, che comporterebbe tanti bonus a livello di sponsorizzazioni e di contratti.

Tunisia-Nigeria, la finale per il terzo posto della Coppa d’Africa

In campo questa sera ci saranno la Tunisia e la Nigeria. Entrambe le squadra vantano un rullino di marcia davvero molto importante, che le ha portate fin qui. Soltanto davanti alle due finaliste queste grandi formazioni sono cadute. La Tunisia ha perso contro il Senegal 1 a 0 allo Stadio del 30 giugno de Il Cairo. Fatale l’autogol al 101′ di Bronn, che ha condannato i suoi e che ore vorrà redimersi con una grandissima prestazione contro la Nigeria. Proprio i biancoverdi, invece, hanno perso per 2 a 1 contro l’Algeria. Dopo la rete di Troost-Ekong i nigeriani hanno sognato con il gol del pareggio di Ighalo, ma Mahrez l’ha chiusa al 95′. Tantissima rabbia e molta voglia di rivalsa, quindi, quella che le due squadre metteranno in campo stasera, vogliose di vendicarsi per quanto accaduto. Per questo tutti quelli che seguiranno il match di stasera assisteranno senza ombra di dubbio ad una finale per il terzo posto che nulla avrà da invidiare alla finale vera e propria.

Nigeria favorita sulla Tunisia dalle quote

I pronostici della vigilia sorridono ed anche parecchio alla Nigeria, che ha una formazione più forte ed è sopravvissuta ad incontri molto più tosti rispetto alla Tunisia. Proprio per questo le quote del 2 sono più basse, spaziando tra i 2.45 ed i 2.55. Più alta invece la vittoria della Tunisia, che è quotata tra i 3 ed i 3.20. Numeri alti anche per l’X tra le due formazioni, che oscilla tra il 3.20 ed il 4.

