Sierra, chi è il duo rap concorrente di X Factor

I Sierra duo rap, salgono sul palco di X Factor, scopriamo chi sono

X Factor è giunto alla sua tredicesima edizione. Andrà avanti per 14 puntate su SkyUno. Le repliche saranno visibili in chiaro, su Tv8, di venerdì. La finale sarà visibile in contemporanea su Sky e Tv8. Le puntate saranno così suddivise: tre audition, due bootcamp, una homevisit, otto live show.

I Sierra, chi sono i due rapper

Sierra è il nome del duo di rapper di Roma, entrambi 26enni. Si presentano sul palco di X Factor dicendo: “Cantiamo insieme da circa 2 anni e abbiamo un nostro studio. Ci autoproduciamo, investiamo nella musica e siamo molto determinati a prescindere da come andrà quest’esperienza, è quello che vogliamo fare nella vita”. Dopodiché presentano la loro cover sulla base di Milky Chance. Il loro pezzo, ‘Enfasi’, è stato molto apprezzato dai giudici e ricevono tre sì, più l’ovazione del pubblico. L’unico a dargli un no è stato Sfera Ebbasta. Essendo del campo, il rapper italiano, gli lancia una sfida: spronarli per sentirli più carichi.

Il duo accetta la sfida e iniziano lanciando il loro pezzo su Spotify che colleziona tantissimi ascolti in sole 24 ore. Sui loro profili Instagram si dicono emozionatissimi per quest’esperienza e carichi per portare fino in fondo il loro percorso. Una cosa è certa: comunque andrà, la musica sarà sempre la loro passione e vorranno fare del canto una professione.