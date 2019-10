L’Aifa ha deciso: Omeprazolo ritirato dal commercio nelle farmacie che lo avevano già ricevuto. Ma quali sono i lotti di prodotto a rischio?

Aifa, Omeprazolo ritirato dal commercio: una decisione che l’Agenzia italiana per il farmaco ha preso nelle ultime ore. Così sono stati richiamati indietro da tutte le farmacie cinque lotti di farmaco anti ulcera Omeprazolo prodotti dalla Sandoz. Una decisione presa dop che la Casa farmaceutica aveva denunciato la presenza di precipitato in alcuni lotti prodotti.

Come ha spiegato in un comunicato ufficiale Aifa però nessun allarme: “Un elemento che non deve destare preoccupazione. L’omeprazolo fa parte della classe terapeutica dei farmaci inibitori della pompa protonica. E viene utilizzato per trattare le ulcere, reflusso gastroesofageo o tutti i disturbi caratterizzati dall’eccessiva produzione di acidi gastrici”.

Ma quali sono i lotti di prodotto ritirati e che quindi dovete controllare se li avete appena acquistati? Sono quelli dell’OMEPRAZOLO SANDOZ BV*INF 5FL – AIC 038187023 della ditta Sandoz Spa. In particolari quelli con le sigle HX7523 con scadenza 10-2019, JC5162 con scadenza 10-2019, JC5166 con scadenza 11-2019, JU1484 con scadenza 1-2021 e in ultimo JU1485 con scadenza 1-2021. Inoltre l’Aifa ha già anche invitato il Comando dei carabinieri per la Tutela della Salute a procedere con tutti i controlli per la verifica del ritiro, avviato dalla ditta.

Aifa ritira l’Omeprazolo, a quali pazienti serve?

Ma a cosa serve in pratica l’Omeprazolo? Appartiene ad un gruppo di medicinali denominati ‘inibitori di pompa protonica’, che agiscono riducendo la quantità di acido prodotta dallo stomaco. Viene quindi indicato per il trattamento e la cura di diverse patologie a partire dal trattamento delle ulcere duodenali e per la prevenzione delle recidive di ulcere duodenali. Ma anche per il trattamento delle ulcere gastriche, delle recidive di ulcere gastriche. E ancora pòer l’eliminazioine di Helicobacter pylori nell’ulcera peptica (in associazione a terapia antibiotica appropriata). Infine nel trattamento delle ulcere gastriche e duodenali associate all’assunzione di FANS.

Inoltre, l’Omeprazolo viene utilizzato nella prevenzione delle ulcere gastriche e duodenali associate all’assunzione di FANS in pazienti a rischio. E poi nel trattamento dell’esofagite da reflusso, nella gestione a lungo termine dei pazienti con esofagite da reflusso cicatrizzata. Infine nel trattamento della malattia sintomatica da reflusso gastroesofageo.