Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.9

Scossa di terremoto in Calabria, paura e preoccupazione: gente in strada

Appena un’ora fa si è verificata una scossa di terremoto in Calabria. Un terremoto di magnitudo Mw 3.9 è avvenuto nella zona Costa Ionica Crotonese (Crotone), il 15-10-2019 alle ore 13:54:52. Con coordinate geografiche (lat, lon) 39.18, 17.18 ad una profondità di 9 km, il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

I vigili del fuoco hanno emanato un comunicato sul loro Twitter ufficiale: “#Crotone #15ottobre ore 13.54, registrata scossa #terremoto magnitudo 3.7. Epicentro localizzato in mare nelle acque antistanti Strongoli, Rocca di Neto e Melissa. Al momento non sono pervenute segnalazioni di danni né richieste di soccorso alla sala operativa dei #vigilidelfuoco“

Terremoto in Calabria, l’allerta dei cittadini

La scossa si è evidentemente sentita, non si verificano danni a persone o cose, ma lo spavento è stato tanto. Arrivano segnalazioni di gente riversa in strada, forse la costa era abbastanza distante tale da non far riportare danni, ma non abbastanza da non destare spavento. Tuttavia gli utenti Twitter si sono allarmati: “C’È STATA ORA UNA FORTE SCOSSA DI TERREMOTO QUI A CROTONE !! DATE RT !! VI PREGO È IMPORTANTE IO STO BENE !!!!!”. Qualcun altro, molto più cinico scrive: “Non create allarmismi inutili, secondo ingv la scossa é di 3,7 gradi, valore assolutamente non pericoloso per persone e cose”.

Sotto alcuni di questi commenti si è scatenata l’ira del popolo del web che addirittura ironizza su quanto sta accadendo.