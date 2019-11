Meteorite sui cieli britannici: dall’Irlanda al Galles – VIDEO

Meteorite attraversa tutta la Gran Bretagna: dall’Irlanda al Galles

Sean Linehan ha catturato l’incredibile palla di fuoco, una meteorite, sulla sua dash-cam mentre guidava vicino alla città di Banteer. Il filmato mostrava una strana luce con una tonalità verdastra che appariva dall’alto, viaggiando dalla sinistra dello schermo alla destra. Il signor Linehan stava guidando verso le 19:00 di lunedì sera quando sono state girate le riprese. Ha rapidamente caricato il video su Twitter, con la didascalia: “L’ho appena visto sulla mia dashcam fuori Banteer, Cork. Meteora / palla di fuoco luminose che lampeggiano attraverso il cielo. Il filmato non rende giustizia, molto bello”.

La gente ha rapidamente risposto al post di Linehan, affermando di aver visto anche loro questa palla di fuoco. L’utente di Twitter Alan McCarthy ha pubblicato: “Con la coda dell’occhio, mentre parlavo in cucina fuori #Courtmacsherry #WestCork, ho notato che l’intero cortile si è illuminato come un lampo per alcuni secondi, ma ovviamente deve essere stato il meteorite perché non c’erano nuvole temporalesche”. Anche la pagina Twitter di West Walk Ireland ha risposto: “Sì, l’ho visto anche io, ma sono a Mayo, sembrava così vicino e potrei giurare che è atterrato, ma ovviamente no”.

Una #meteorite verde ha illuminato il cielo della contea di Cork in #Irlanda: il fenomeno è stato visibile fino in Galles ☄️ pic.twitter.com/zFU0eZytej — Sky tg24 (@SkyTG24) October 30, 2019

E’ una meteorite? La parola agli esperti astronomi irlandesi

Un portavoce di Astronomia Irlanda ha detto allo Irish Mirror: “Abbiamo avuto avvistamenti in tutto il paese. Da Cork a Clare, Fermanagh a Dublino, Sligo, Galway. Non è stato un fuoco d’artificio gente, nonostante la settimana che è dentro! Non li rendono ancora così grandi. Sembra una meteora o una palla di fuoco. Grazie per i rapporti, continuatene a mandare. Le meteore sono raramente previste. Sono solo pezzi di roccia, o polvere di spazio che si scontrano con l’atmosfera terrestre e si bruciano”.

