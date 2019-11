Alessio Boni, chi è: età, carriera e vita privata

Alessio Boni è un volto noto del mondo dello spettacolo italiano. Scopriamo meglio chi è

Alessio Boni, secondo di tre figli, è nato a Sarnico, in provincia di Bergamo, il 4 Luglio 1966. Nato con la passione per il teatro, si è diplomato all’accademia di Arte Drammatica “Silvio D’Amico” nel 1992 con il maestro Orazio Costa Giovangigli. In realtà, per necessità familiari, Alessio ha svolto prima piccoli lavoretti. Da giovane, infatti, ha lavorato con il padre come piastrellista a Villongo, poi per un anno e mezzo ha prestato servizio nella Polizia di Stato. A soli 20 anni è partito per San Diego, in California, dove ha svolto lavori quali cameriere, pizzaiolo, pony express e baby sitter. Al suo rientro in Italia, ha lavorato come animatore turistico.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo arriva nel 1980 quando fa piccole parti a teatro e nei fotoromanzi. Due anni più tardi ha fatto il suo esordio sul grande schermo con il film Il mago, accanto a Anthony Quinn, Sonia Topazio. La svolta nella sua carriera arriva nel 2003 con La meglio gioventù. Vince la sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2003 ed altri numerosi premi, grazie al quale ottiene il Nastro d’argento come miglior attore protagonista 2004.

Quest’anno è tornato in TV con la Serie targata Rai Enrico Piaggio – Un sogno italiano in cui lui interpreta il protagonista, Enrico Piaggio.

Alessio Boni, la vita privata

Alessio Boni non è un noto volto delle copertine delle riviste gossip, tutt’altro. Della sua vita privata si sa ben poco, ha imparato a tenere lontane vita privata e vita professionale. Sebbene ami restare sotto i riflettori, non si può dire lo stesso della sua vita sentimentale. Nonostante ciò, sappiamo che l’attore è fidanzato – ma non sposato – con Nina Verdelli, una giornalista di moda più giovane di lui.