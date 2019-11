Enrica Pintore, chi è: età, carriera e vita privata

Enrica Pintore sarà Paola Bechi Luserna, nella serie Enrico Piaggio – Un sogno italiano. Scopriamo meglio chi è

Enrica Pintore è nata a Nuoro, in Sardegna, il 13 Novembre 1985. Si è diplomata nel 2004 al Liceo Scientifico di Nuoro ed ha conseguito la Laurea in Lingue e Letterature Straniere all’Università degli Studi di Firenze, quattro anni più tardi. Terminati gli studi si è iscritta alla scuola di recitazione Il Cantiere Teatrale di Roma, per rendere la sua passione, una professione. Nel 2003, grazie alla sua, per niente nascosta, bellezza, partecipa a Miss Italia presentandosi con il titolo di Miss Sasch Modella Domani Sardegna, vincendo la fascia di Miss Cotonella. Tre anni dopo ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo nel nel gioco Tutto per tutto, condotto da Pupo.

Ha partecipato ad altri programmi televisivi come I Cesaroni, alla finale di Veline e dal 2009 è stata anche “professoressa” nel gioco L’Eredità, condotto in quegli anni da Carlo Conti. Ha fatto anche diversi spot televisivi per compagnie telefoniche quali Samsung, TIM, Wind, Vodafone. Nel 2010 fa il suo debutto sul grande schermo con Luigi Pirandello – Una vita impossibile. Un anno più tardi entra nel cast, insieme allo YouTuber Guglielmo Scilla, di 10 regole per fare innamorare, interpretando Stefania, la protagonista. Dall’anno scorso è impegnata con la serie televisiva Il paradiso delle signore. Da quest’anno invece, interpreta Paola Bechi Luserna, nella serie Enrico Piaggio – Un sogno italiano.

Enrica Pintore, la vita privata

Enrica non è solita sbandierare la sua vita privata ai quattro venti. Sebbene lei sia perennemente sotto i riflettori, la sua vita sentimentale lo è molto meno. Nonostante ciò, sul suo profilo Instagram c’è qualche scatto che la ritrae abbracciata a Daniele Moretti, proprietario di un’agenzia di viaggi di Roma, che si presume essere il suo fidanzato.

