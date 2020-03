Cortona | Pulmino dei disabili contro albero | Il bilancio tremendo

By

Pulmino dei disabili contro albero, dramma a Cortona, in provincia di Arezzo: il bilancio è tremendo, tre morti e cinque feriti nello schianto.

Un dramma si è è consumato nella serata di ieri a Cortona, nell’aretino: un pulmino con otto persone a bordo è uscito di strada e si è schiantato contro un albero in località La Fratta. Gravissimo il bilancio dell’accaduto: tre morti e cinque feriti gravi. L’impatto avvenuto lungo la strada provinciale 28 è stato devastante. Non sono chiare le ragioni del drammatico schianto, che potrebbe essere stato determinato dalle condizioni meteo.

Leggi anche –> Giulia morta a 14 anni nell’incendio: la madre vittima di un incidente

Il dramma del pulmino di disabili finito contro un albero a Cortona

Sulla zona, infatti, nelle ore dell’incidente si stava abbattendo il maltempo. Questo ha reso anche complessi i soccorsi di vigili del fuoco e mezzi del Suem 118. Stando a una prima ricostruzione, non ci sono veicoli terzi coinvolti. Il pullman avrebbe sbandato finendo la sua corsa contro un albero. Le vittime, tutti disabili in età compresa tra i 30 e i 45 anni, sarebbero due uomini e una donna. In un primo momento era emerso che a bordo del mezzo ci fossero solo donne. Le tre vittime del tragico schianto di ieri sera si chiamano: Ivan Osmeri, 45 anni di Passignano sul Trasimeno, Selene Foschi, 43 anni di Livorno e Luigi Romano, 45 anni, originario di Napoli.

I feriti sono stati portati tre all’ospedale di Arezzo in codice giallo e gli altri due al policlinico di Siena in codice rosso. A guidare il pulmino dei disabili, ospiti di una residenza sociale, attiva in Valdichiana, Villa Mimose, una donna romena di 40 anni, che ora rischia una grave incriminazione, quella di omicidio stradale. Da quello che si apprende, i disabili avevano partecipato a una festa e stavano rientrando nella struttura che li ospita. Il pulmino aveva già fatto tappa presso una prima struttura, dove erano scesi parte dei disabili.

Leggi anche –> Tomas morto a 20 anni in un incidente: dolore in paese