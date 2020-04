Un incredibile scambio di persona dietro il caso di Alba Maruri, una donna di 74 anni dichiarata ‘morta di Coronavirus’: un mese dopo i funerali, trovata viva in ospedale.

Una donna che è rimasta incosciente per tre settimane ha ripreso conoscenza all’ospedale di Guayaquil in Ecuador, dove è stata ricoverata nel mezzo di un’epidemia di Coronavirus e dichiarata morta a seguito di un errore di identità. La morte della 74enne Alba Maruri è stata annunciata il 27 marzo. Questa era in ospedale con gravi problemi respiratori e febbre. I suoi parenti hanno ricevuto le ceneri una settimana dopo, che la procedura ha avuto luogo senza identificazione dei familiari.

L’assurda storia di Alba Maruri, dichiarata morta di Coronavirus

L’anziana, che si è svegliata giovedì, ha dato ai dottori il suo nome e il numero di telefono di sua sorella Aura da chiamare. I medici si sono così resi conto subito dell’errore. Ha affermato Juan Carlos Ramirez, nipote della donna, che a quel punto si sono recati dalla sorella Aura per spiegarle cosa fosse successo. “Ancora non sappiamo di chi siano le ceneri che sono a casa”, ha anche osservato il nipote. La famiglia avrebbe chiesto all’ospedale un risarcimento per il costo della cremazione e per il dolore della presunta morte.

Intanto, la sorella della donna grida al “miracolo” ed è molto felice di poterla presto riabbracciare. Guayaquil, la capitale economica dell’Ecuador e la sua città più popolosa, è il centro epidemico del paese, con oltre 22.000 casi di Coronavirus e 576 morti. Non si hanno dati precisi dell’epidemia di Covid-19 in Ecuador, ma secondo le fonti più accreditate, questi sarebbero oltre mille. A oggi abbiamo invece nel mondo quasi tre milioni di casi confermati, un milione dei quali negli Usa. Si contano oltre 200mila morti ufficiali.

