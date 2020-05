Brescia, uccide la moglie davanti ai figli: il sindaco lancia l’allarme

Uccide la moglie davanti ai figli, il dramma si è consumato a Milzano, vicino a Brescia: la figlia 15enne urla per strada e il sindaco lancia l’allarme.

Un dramma si è consumato nella tarda serata di ieri a Milzano, vicino a Brescia. Una donna è stata colpita più volte con un coltello e uccisa davanti ai figli minorenni. L’assassino della donna, una romena di 40 anni, è il marito, bresciano di 41 anni. A richiamare l’attenzione presso la propria abitazione, dove si stava consumando il massacro, è stata la figlia 15enne della coppia. Sul posto, è intervenuto subito il sindaco del paese, richiamato da quelle urla.

Dramma vicino Brescia: uccide la moglie davanti ai figli piccoli

Secondo quanto si è appreso, il sindaco era fuori casa per una passeggiata di routine, quando è stato attirato da quelle urla. Arrivato davanti alla porta della casa dove si era consumato il delitto, ha visto l’adolescente in lacrime, che provava a scappare e che chiedeva aiuto. Il primo cittadino ha chiamato così i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. L’uxoricida è stato fermato dai militari dell’Arma dei Carabinieri. Oggi si terrà l’interrogatorio dell’uomo. L’accusa nei suoi confronti è omicidio aggravato da futili motivi.

Luca Lupi, l’uomo che ha colpito a morte la moglie, ha un’attività di commercio di alimentari surgelati. La tragedia è avvenuta nell’abitazione: quando il sindaco Massimo Giustiziero, sentendo le urla della figlia adolescente dell’uomo e vedendo i suoi panni sporchi di sangue, è entrato nel cancello di casa, stando alle informazioni, avrebbe trovato l’assassino, che gli avrebbe confidato il suo gesto. Luca Lupi si è poi consegnato ai carabinieri senza opporre resistenza. La tragedia ha sconvolto il piccolo comune di Milzano, nemmeno 2mila abitanti.

