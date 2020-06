Quarto Oggiaro: Tommaso Libero Riva uccide il vicino di casa

Un uomo di 46 anni che si chiama Tommaso Libero Riva uccide il vicino di casa a Quarto Oggiaro: il delitto di via Trilussa nella notte.

Un dramma si è consumato nella notte a Quarto Oggiaro, in provincia di Milano: un uomo sarebbe salito a casa del vicino di casa e lo avrebbe accoltellato a morte. Non si conoscono i dettagli della vicenda, né il movente del delitto. Dalle prime informazioni degli inquirenti, si sa che un uomo di 46 anni, Tommaso Libero Riva, ha ucciso Giuseppe Alfredo Villa, 68 anni. Successivamente per lui sono scattate le manette ai polsi da parte della polizia. Un delitto efferato quello che si è consumato nella notte a Quarto Oggiaro, in via Trilussa.

Il delitto di Quarto Oggiaro: cosa è accaduto

Stando alla ricostruzione, l’uomo aggredito è stato soccorso e trasportato all’ospedale Niguarda di Milano. Qui è deceduto in piena notte. Troppo gravi le ferite riportate nell’aggressione, tant’è che era già in arresto cardiaco al momento del ricovero d’urgenza. A lanciare l’allarme, sarebbe stata la moglie della vittima di questa brutale aggressione, che sarebbe avvenuta con un grosso coltello da cucina. Tommaso Libero Riva sarebbe salito dai vicini in piena notte per ragioni da accertare e ne sarebbe nata una lite, a un certo punto sarebbero partiti i fendenti. Scattato l’allarme, l’aggressore è stato bloccato dagli agenti nel cortile del palazzo.

Una volta portato in Questura, l’uomo ha dato le indicazioni necessarie per accertare le sue responsabilità. Viene perciò detenuto con l’accusa di omicidio volontario. Al centro della lite notturna avvenuta a Quarto Oggiaro ci sarebbero vecchie questioni condominiali mai risolte, presumibilmente sfociate in una sconcertante tragedia notturna. La Polizia dovrà ricostruire le ragioni che hanno portato Tommaso Libero Riva a salire a casa dei vicini in piena notte e se abbia agito in preda a un raptus piuttosto che con lucidità, pianificando il delitto.

