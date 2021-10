Pechino Express 2022: svelato il cast ufficiale e la nuova rotta

Attraverso una nota ufficiale, Sky ha annunciato il cast della nuova edizione di Pechino Express che prenderà il via nel 2022.

Pechino Express è pronto a partire e lo farà nel 2022 con la nuova edizione dello show. La prima novità dell’adventure game è nota da un po’ di tempo, ovvero la rete su cui sarà trasmesso: non sarà più la Rai, infatti, a mandare in onda il programma bensì Sky. E nonostante il cambio di “canale”, alla conduzione ci sarà ancora Costantino della Gherardesca, storico volto dello show. Ma le novità riguardano anche ciò che dovranno fare i concorrenti.

Con un budget limitato, le coppie in gara dovranno percorrere la storica Rotta dei Sultani; toccando quindi Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi. Il percorso prevede la partenza dalla Cappadocia, raggiungendo la Samarcanda lungo la fatidica Via della Seta passando per Petra e arrivando sino a Dubai. Altra novità di Pechino Express 2022 riguarda il modo in cui si muoveranno i concorrenti: non più solamente in autostop, ma potranno utilizzare treni, trattori, barche e addirittura attraversare il deserto in groppa a un dromedario.

Il cast ufficiale di Pechino Express 2022

Sky ha anche annunciato il cast ufficiale di Pechino Express 2022, tra nomi conosciuti al grande pubblico e chi si è fatto strada nel mondo dei social. Queste le dieci le coppie in gara:

Gli Atletici composti da Alex Schwazer e Bruno Fabbri; Padre&Figlio sono Ciro Ferrara e il figlio Giovambattista; gli Scienziati sono Barbascura X e Andrea Boscherini; i Fidanzatini ovvero Rita Rusic e Cristiano Di Luzio; Anna Ciati e Giulia Paglianiti sono le TikToker; i Pazzeschi sono Victoria Cabello e Paride Vitale; gli Sciacalli composti da Fru e Aurora Leone dei The Jackaj; Italia-Brasile ovvero Nikita Pelizon e Helena Prestes; Bugo e Cristian Dondi sono gli Indipendenti; Mamma&Figlia, infine, è la coppia formata da Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni.