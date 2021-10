Avete mai visto la sorella di Barbara D’Urso? Sorelle diverse unite da un solo particolare

La signora di Pomeriggio 5, così esperta nell’indagare i segreti di tutti, è stata abilissima a mantenere la cortina di fumo sulla sua vita privata.

Barbara D’Urso nasce a Napoli nel 1957. La sua infanzia non è stata facile, un linfoma di Hodgkin le ha portato via la mamma quando lei aveva solo 11 anni.

Il rapporto con il padre non è mai stato sereno. Ricorda infatti la D’Urso che al ritorno da una festa, quando era ancora adolescente, il padre la attese per castigarla. Ricorda di essere stata picchiata “coi frustini del cavallo da collezione”.

Quando ha deciso di andare per la sua strada, il padre non ha reagito benissimo: “Se te ne vai per me sei morta“, furono le sue parole.

La sorella

La sorella Eleonora è nata 18 anni più tardi dalle seconde nozze del padre con Wanda Randi, una donna che D’Urso senior ha considerato come una seconda madre.

Attrice anche lei, ha lavorato prevalentemente in TV in molte fiction di successo come Don Matteo, Il commissario Rex e Il maresciallo Rocca. Per un certo periodo decide di prendersi una pausa di riflessione dalla tv e si dedica solamente al teatro. Con il marito, Michele Olmo, fonda un’associazione culturale, Interno 19 che si qualifica in questo modo: Ideare, progettare, realizzare e condividere eventi culturali. La comicità intelligente è il fil rouge di tutte le nostre iniziative.

Seppur colleghe nella serie La Dottoressa Giò il rapporto tra le due sorelle, come con il padre, ad un certo punto si è incrinato. Sono state per più di un anno senza parlarsi, per poi ritrovarsi, più unite di prima. Eleonora infatti ha invitato la sorella maggiore, in veste di ospite d’onore, al suo matrimonio, avvenuto nel 2016.

Il loro rapporto si è ancora più rafforzato con la nascita della figlia di Eleonora di cui, l’orgogliosa zia, posta foto sui suoi social.