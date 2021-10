Elisabetta Canalis ed il cambiamento dopo la gravidanza | Oggi è quasi irriconoscibile

Elisabetta Canalis racconta il suo radicale cambiamento che l’ha resa irriconoscibile. Ecco come ha fatto e cosa è scattato in lei a seguito della gravidanza.

Elisabetta Canalis nata a Sassari il 12 Settembre 1978, è una delle icone di bellezza d’Italia, conosciuta anche in America, per la sua lunga relazione con George Clooney.

Diplomata al liceo classico, decide di trasferirsi a Milano e frequentare un corso di laurea in lingue e letteratura straniera, che dopo pochi esami abbandonerà.

Decide così di dare una svolta alla sua vita, partecipando a vari casting per alcuni film, tra cui “Il pesce innamorato” di Leonardo Pieraccioni, dove purtroppo non ebbe la parte.

Nello stesso periodo, però, più precisamente nel 1999, viene scelta per partecipare come valletta ai “Telegatti”, successivamente registra uno spot pubblicitario per gli “M&M’s”, per poi conquistare un posto vacante da Velina nel programma “Striscia la Notizia”.

Nel 2001, Elisabetta Canalis e la Velina Maddalena Corvaglia, posano per il calendario 2002, venduto assieme alla rivista GQ.

La Canalis però decide di spingersi oltre posando anche per un calendario nudo nel 2003, grazie al quale ricevette la visibilità che cercava da tempo.

Agli inizi della sua carriera aveva una relazione con il calciatore Christian Vieri, susseguita poi dalla relazione durata 3 anni con l’attore George Clooney.

Ad oggi è sposata con il chirurgo Brian Perri, dal quale è nata Skyler Eva, e si è trasferita a Los Angeles.

Il cambiamento vertiginoso

Elisabetta Canalis durante la sua carriera, ha dovuto affrontare diverse sfide, in particolare con se stessa attuando un cambiamento radicale che l’ha resa quasi irriconoscibile.

Dalla relazione con George Clooney alla figura della famiglia felice che oggi trasmette con Brian Perri, la Canalis ha dovuto apportare dei cambiamenti nella sua vita e ha deciso di iniziare da se stessa.

L’arrivo della figlia è stato il punto cruciale del suo cambiamento fisico, e, grazie al duro lavoro effettuato sul proprio corpo, oggi può vantare un fisico scolpito che la rende più bella e seducente che mai.

Deve tutto questo ad un duro allenamento quotidiano ed allo sport da combattimento che esegue in modo perpetuo ed instancabile, la Kick Boxing.

Lo sport per Elisabetta Canalis è come una rinascita ed un gesto d’amore verso se stessi ed il proprio corpo, come si può ben capire dai suoi post sul profilo Instagram.

All’età di 43 anni, Elisabetta Canalis, dopo un lungo processo di cambiamento, può vantare ancora oggi un fisico da adolescente in perfetta forma, da fare invidia a molti dei suoi followers.