La “minaccia” sta per compiersi: Rita De Crescenzo è sempre più presente al GF Vip

Il nome della tik toker napoletana dopo essere comparsa già una volta nel GF Vip, torna ad essere al centro della conversazione.

Dopo essere stata già nominata all’interno della casa da Raffaella Fico ed avendo incassato apprezzamenti, la “pazzerella” si appunta un’altra medaglia al petto.

Dentro la casa…

Quello che i più ignorano è che la De Crescenzo è già fisicamente entrata nella casa più spiata d’Italia. La sua “incursione” è stata prontamente pubblicata sui suoi social. La signora ha misurato la temperatura ed ha fatto il suo ingresso nello studio di Cinecittà. Ha poi incontrato il conduttore del programma, Alfonso Signorini. Dopo il fugace incontro, la tik toker è stata invitata dagli addetti alla sicurezza a raggiungere il posto che le spetta: tra il pubblico.

Leggi anche -> Giucas Casella sconvolge gli spettatori del GF Vip: “sono stato con un uomo”

Leggi anche -> Minacciati i concorrenti del Grande Fratello | Arriva direttamente da Napoli

I “Vip” followers della De Crescenzo

Ma pur non essendo riuscita a partecipare come concorrente, almeno per quest’anno, è sempre più presente nei discorsi dei personaggi presenti.

Questa volta è toccato a Jasmine Carrisi.

Jasmine Carrisi è la figlia primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso. Nata nel 2001 è attrice e cantante. Il suo primo singolo, del 2019, si intitola Ego. Nel 2020 è con il più noto papà , giudice di The Voice Senior. Nel 2021 ha pubblicato il suo secondo singolo Calamite. Molto attiva sui social ha un profilo Instagram che conta quasi 100000 followers.

Leggi anche -> Il caso Ylenia Carrisi: dopo quasi 30 anni la “triste” notizia e la reazione…

Da cantante professionista, Jasmine ha espresso (ovviamente su Instagram) la sua ammirazione per la De Crescenzo dicendo di essere una sua fan dai tempi della canzone, nota all’intero globo terraqueo, “Fiocchi di Neve”. La clip della Carrisi che fa la cover della sua canzone è stata ripresa e ripostata dalla orgogliosa tik toker, felice di essere ammirata da cotanta artista.

Un’autentica consacrazione per la “pazzerella” napoletana.