Matteo Bassetti, sapete quanto guadagna per andare in TV? Una cosa da non credere

Matteo Bassetti negli ultimi anni caratterizzati dalla pandemia del Coronavirus è apparso spesso in televisione. Questa volta si è fatto vivo ma solo per rispondere a chi lo critica.

Matteo Bassetti, da quando è scoppiata la pandemia dovuta al Coronavirus, è uno dei volti più presenti in televisione. Nato a Genova il 26 ottobre 1970, è un infettivologo e ricercatore, primario del reparto di malattie infettive all’ospedale San Martino di Genova. E’ stato una presenza fissa nei momenti più delicati dovuti al Covid in tv come all’ospedale. La sua carriera è iniziata nel 2001 dove, fino al 2011, ha ricoperto il ruolo di dirigente di 1° livello dello stesso luogo in cui lavora attualmente.

E’ pure responsabile delle consulenze infettivologiche e membro del gruppo operativo della commissione per il controllo delle infezioni ospedaliere. A partire dal 2011 è direttore della SOC (Struttura Operativa Complessa) dell’azienda sanitaria universitaria integrata di Udine.

Dal 2014, in coppia con Silvio Brusaferro, sviluppa gli interventi regionali per promuovere l’uso di antimicrobici che danno una mano per quanto riguarda la scelta dei farmaci, delle loro dosi, della durata della terapia e della loro somministrazione.

Nel 2020 torna a Genova come direttore della clinica di malattie infettive del policlinico di San Martino. La svolta, soprattutto mediatica, del suo importantissimo lavoro arriva grazie alle tante apparizioni in televisione dovute alla situazione italiana ed internazionale che il Covid-19 aveva creato e continua tuttora a rendere reale, tenendo in allerta costante praticamente tutto il mondo nonostante i vaccini messi a disposizione alla popolazione globale. Ciò ha contribuito a renderlo uno dei virologi più importanti degli ultimi anni.

Matteo Bassetti accusato, risponde: ecco quanto guadagna

Tanto lavoro da fare, in special modo negli ultimi anni a causa dell’avvento del Coronavirus, per Matteo Bassetti, virologo di successo e che appare spesso in televisione. E paradossalmente, dato che i suoi interventi servono a tranquillizzare le persone ed a far comprendere i pericoli del Covid e come proteggersi da esso, sono proprio i suoi interventi televisivi ad essere finiti “sotto esame”.

Molte persone, come detto recentemente dallo stesso Bassetti, ipotizzano infatti che il virologo sfrutti il virus per farsi pubblicità invece che pensare ai suoi pazienti. Lo stesso dottore non ci ha pensato due volte e ha spiegato che il suo scopo è quello di informare su un argomento di sua competenza e, soprattutto, non viene affatto pagato per farlo; peraltro, partecipa solo alle trasmissioni che non gli “rubano” il suo prezioso tempo che deve impiegare per lavorare e stare vicino ai soggetti più bisognosi di cure.