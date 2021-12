Vladimir Luxuria e lo “spot” del mascara miracoloso: “Meglio del viagra”

Divide le esternazioni tra le serie battaglie in difesa dei diritti delle minoranze ad altre provocazioni. Spesso a sfondo erotico o sessuale

Le provocazioni sono sempre state il suo pane quotidiano. Vladimiro Guadagno non se l’è mai fatte mancare. Nome e cognome non vi dicono nulla semplicemente perché per tutti è Vladimir Luxuria. Anche questa volta, sul proprio profilo Instagram, non ha tralasciato i doppi sensi.

Vladimir Luxuria: attivismo e politica

Attivista, personaggio televisivo, scrittrice e politica. E’ stata la prima persona transgender a essere eletta al parlamento di uno Stato europeo. È stata infatti deputata della XV Legislatura, durante il governo Prodi II. Diventata deputata anche grazie alla sua costante presenza in televisione, come opinionista e come attivista a difesa dei diritti LGBT.

Ospite ricorrente del “Maurizio Costanzo Show” a metà degli anni 2000 e poi ospite fissa di “Markette”, programma di Piero Chiambretti. E’ stata opinionista di diversi reality show. Attualmente è anche inviata de “Le Iene”, la celebre trasmissione di Italia 1.

Il post Instagram

Divide le esternazioni tra le serie battaglie in difesa dei diritti delle minoranze ad altre provocazioni. Spesso a sfondo erotico o sessuale. E’ il caso di uno degli ultimi post pubblicati sul proprio profilo Instagram. Si vede solo una mano, la sua, che tiene in mano un oggetto rosso, dalla forma affusolata. “Oggi per stare meglio ho usato questo…” scrive.

Un oggetto che si chiama “MyToyBoy” Ma non è quello che tutti pensano. E, d’altra parte, era facilmente intuibile dal marchio che leggiamo sull’oggetto: Diego Della Palma, che viene anche taggato. Eppure qualche effetto lo fa: “Dopo averlo testato mi si sono allungate tutte le ciglia!”. Infatti è soltanto un mascara, ma qualcuno ci era cascato…