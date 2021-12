Francesco Chiofalo, confessione shock: “Ho pensato di farla finita”

Molti di voi ricordano il gigante buono di Francesco Chiofalo. Dopo aver attraversato un terribile periodo arriva la confessione shock: “Ho pensato di farla finita”. Vediamo cosa gli è successo.

Francesco Chiofalo nato a Roma il 1° Maggi 1989, è un personaggio televisivo ed influencer, conosciuto principalmente per aver partecipa a Temptation Island con Selvaggia Roma.

Fin da piccolo si appassiona allo sport ed al Rugby, disciplina che pratica a livello professionistico, che però è costretto ad abbandonare per un problema di salute.

Si fidanza con Selvaggia Roma, relazione durata ben 5 anni e conclusa dopo l’esperienza a Temptation Island, dove si guadagna il soprannome di “Lenticchio”.

Nel corso della sua esperienza a Temptation Island, viene tentato dall’ex fidanzata di Alex Belli, Mila Suarez, e dalla bella Roberta Carluccio, fino ad arrivare a “Uomini e Donne” dove prova a riconquistare Selvaggia Roma.

Grazie al suo dialetto romano ed alla sua simpatia con il tempo si è guadagnato l’attenzione dei suoi attuali 1,6 milioni di followers. Ciò è accaduto anche grazie ad una sua precedente relazione con la schermitrice professionista Antonella Fiordelisi.

Potrebbe interessarti>>>Francesco Chiofalo, la strana proposta: cosa si è inventato per riconquistare Antonella Fiordelisi?

La confessione scioccante

Francesco Chiofalo, durante un’intervista, lascia una dichiarazione che spiazza i followers ed attira l’attenzione anche di chi non lo segue.

Tutto risale alla sua battaglia contro una terribile malattia,il cancro. Nel 2019 gli viene diagnosticata una massa tumorale benigna al cervello, e poco tempo prima dell’operazione, ha pensato al suicidio.

“Nei giorni poco prima la data della mia operazione ho pensato… che forse era meglio farla finita da solo prima che accadesse l’inevitabile”.

Così Lenticchio, il ragazzo palestrato di Roma, racconta la sua terribile battaglia. Fortunatamente dopo 18 lunghe ore di operazione esce illeso e senza nessun tipo di complicazioni.

Potrebbe interessarti>>>Antonella Fiordelisi tradita da Francesco Chiofalo – VIDEO

Oggi Lenticchio può dire con certezza di essere guarito e si tiene in forma lavorando come personal trainer e gestendo il B&B di famiglia in Via Giovanni Stefano Roccatagliata di Roma.