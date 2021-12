Lorenzo Crespi, oltre la malattia tanto altro dolore | Il destino sembra essersi accanito contro di lui

Nel corso di una partecipazione a Domenica Live ha confessato di essere gravemente ammalato ai polmoni. Non è l’unico dramma

Qualche settimana fa vi abbiamo parlato della malattia che affligge Lorenzo Crespi. Il popolare attore, molto apprezzato dalla critica e amato dalle donne, è scomparso da tempo dagli schermi televisivi. Perché la vita è stata molto dura per lui. E non solo per la malattia.

La carriera di Lorenzo Crespi

Originario di Messina, quest’anno ha compiuto 50 anni. Ma nel periodo in cui non lo abbiamo visto in tv si è trasformato. Non solo per via del tempo che passa. Ma per un motivo ben più serio, che ha fatto sparire quell’attore dai capelli neri amato dalle donne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lorenzo Crespi disperato chiede aiuto su Twitter: Sono malato ho

Una carriera lanciatissima in tv e al cinema. Recita infatti in alcune delle fiction più apprezzate all’inizio degli anni 2000. Da “Carabinieri” a “Gente di mare”. Passando per “Pompei”.

Tutto si rompe nel 2010, quando abbandona, polemico, l’edizione di “Ballando con le stelle”, la trasmissione RAI cui stava partecipando. Segue un periodo di buio, salvo poi ricomparire, trasformato, nel 2018 come ospite ricorrente di Domenica Live. Ma alcune divergenze con Barbara D’Urso lo allontanano definitivamente dal mondo della televisione.

La malattia e il lutto

Proprio nel corso di una partecipazione a Domenica Live ha infatti confessato di essere gravemente ammalato ai polmoni. In seguito, dopo un apparente miglioramento, la malattia ha avuto una sensibile recrudescenza. La sua testimonianza aveva commosso tutti, anche perché Crespi aveva dichiarato di essere stato, di fatto, lasciato solo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lorenzo Crespi, il bellissimo e tenebrosa oggi quasi irriconoscibile a causa della malattia

In un’altra intervista, però, Lorenzo Crespi ha ricordato che la malattia contro cui sta, tuttora, combattendo, non è l’unico enorme dispiacere che lo ha colpito negli ultimi anni. E che lo ha cambiato, come abbiamo visto, nel fisico e nello spirito.

L’attore siciliano, infatti, alcuni anni fa ha dovuto sopportare anche la morte del padre. Un padre che, però, nella sua vita è stato molto assente. Avendo lasciato la famiglia quando Lorenzo Crespi aveva appena due anni. L’attore è cresciuto con gli zii. Amorevoli e presenti. Ma, di certo, non li si può equiparare ai genitori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il caso Brancher e gli amici di Berlusconi sfuggiti alla giustizia

Insomma, la vita ha dato un grande successo a Lorenzo Crespi, ma non si può dire che per il resto sia stata benevola.