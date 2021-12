Gianna Nannini, la sua vita come quella di Ulisse ed infatti “Nessuno” la conosce

Gianna Nannini è uno dei volti più influenti ed amati dell’intero panorama artistico e musicale italiano. Adesso dopo tanto successo si gode la sua straordinaria e mai banale vita privata.

Gianna Nannini, nata a Siena il 14 giugno 1954, è un’artista di primissimo livello che molte persone in Italia hanno a cuore; non solo per il suo inimitabile stile, ma anche per le straordinarie canzoni che negli anni è riuscita a sfornare regalandosi un successo meritato e regalando a milioni di persone tantissime emozioni.

Il fatto di agguantare traguardi straordinari, considerando che l’ex pilota di Formula Uno Alessandro Nannini è suo fratello, probabilmente ce l’ha sempre avuto nel sangue. Facendo un breve ed intenso viaggio nel tempo, comunque, scopriamo che Gianna frequentava tanto il liceo scientifico quanto si impegnava a studiare pianoforte a Lucca.

Si fa presto conoscere facendosi notare da una serie di case discografiche situate a Roma e a Milano e ricevendo attenzioni su attenzioni. Il resto, per chi l’ha seguita e la segue, è storia. Oggi è sposata con sua moglie Carla ed ha una bellissima figlia di nome Penelope che ha reso la sua vita davvero soddisfacente.

Gianna Nannini e Carla: chi è la donna della sua vita

Gianna Nannini ha una bellissima relazione con sua moglie, Carla, che dura ormai da quarant’anni. Una storia d’amore bellissima che ha reso la cantautrice felice come mai prima d’ora, anche grazie al feeling e all’intensità del loro rapporto che probabilmente non solo non sono diminuiti ma forse addirittura aumentati.

Delle due non si sanno molte cose, anche perché la cantautrice non ama uscire particolarmente allo scoperto quando si tratta della sua vita privata. Si sono sposate non tanto tempo fa, in una cerimonia molto riservata tenutasi a Londra in un rito civile. Vivono proprio nella bellissima città britannica nel quartiere di Kensington.

Hanno una bellissima figlia, Penelope, nata dalla grande volontà della coppia di essere genitori. Certo, non sono mancate le critiche ed i pregiudizi nei loro confronti; poco male, perché Gianna ha comunque realizzato il suo sogno ed è questo quello che conta.

Peraltro, il nome di loro figlia ha un senso molto specifico: è ispirato alla Penelope di Ulisse che, secondo Gianna, lo ha aspettato come lei ha aspettato il sangue del suo sangue. Un nome ricco di significato e molto simbolico, che ha certamente reso la vita di Gianna Nannini e sua moglie ancora più bella e ricca di felicità.