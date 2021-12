Massimo Lopez, il dolore straziante per il lutto terribile: “Ce l’ho sempre nel cuore”

Un periodo non facile per il popolare comico, divenuto famoso nel trio con Tullio Solenghi e Anna Marchesini.

Mesi molto difficili per Massimo Lopez. Ancor più difficili di quelli che abbiamo vissuto tutti noi, a causa del Covid. Il popolare comico, infatti, ha provato un dolore che non auguriamo di provare a nessuno.

La carriera di Massimo Lopez

Per anni, tanti anni, ha fatto parte del Trio con Anna Marchesini e Tullio Solenghi, con il quale ha lavorato dal 1982 al 1994, proseguendo successivamente la sua carriera artistica da solo.

E’ passato alla storia anche per la pubblicità realizzata per SIP e Telecom tra il 1994 e il 1999. Con l’ormai celebre slogan “Una telefonata allunga la vita”.

Come detto, la notorietà si deve soprattutto alle bellissime gag con Anna Marchesini e Tullio Solenghi. Il loro primo lavoro di successo è Helzapoppin, su Radio 2. Nel 1985, il Trio fu scelto per 8 puntate televisive del varietà Tastomatto affiancando Pippo Franco. Qui nacquero molti degli sketch che li resero famosi, come le celebri interpretazioni telegiornalistiche e pubblicitarie dei personaggi del piccolo schermo.

La loro fama raggiunge il culmine nel 1990 con la parodia de I promessi sposi, rilettura dell’omonimo romanzo manzoniano, trasmesso su Rai 1 in cinque puntate. Per lui, comunque, anche una proficua carriera da solista. Attualmente è impegnato in “Che tempo che fa”, sulle reti RAI.

Il dolore immenso

Massimo Lopez oggi ha circa 70 anni. In passato se l’è anche vista brutta a causa di un infarto patito proprio mentre era in scena. Di qualche anno più grande, il fratello Giorgio. E’ proprio questo il grande dolore provato dal popolare comico.

Qualche mese fa, infatti, Giorgio Lopez, 74 anni, è venuto a mancare. Un dramma enorme per Massimo: i due fratelli, infatti, erano molto legati. Peraltro, anche Giorgio Lopez era un volto del mondo dello spettacolo. Anzi, una voce. Ha dato la voce, tra gli altri, a Danny De Vito e Dustin Hoffman. “Mi ha insegnato tantissimo, mi ha dato il coraggio di fare questo mestiere e quindi ce l’ho sempre con me qui nel cuore. Ciao Giorgio, ti voglio bene” il toccante messaggio di Massimo Lopez.