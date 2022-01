Chiara Ferragni pubblica il “bollettino medico” della famiglia: i fans preoccupati per Fedez

La popolare influencer ha fatto il proprio annuncio tramite Instagram. Brutte notizie, invece, per il marito Fedez.

Insieme a Fedez forma una delle coppie più famose del mondo dello spettacolo. Parliamo, ovviamente, di Chiara Ferragni. La loro vita è un palazzo di vetro. Ci mostrano tutto. Dal lavoro alle scene dentro le mura domestiche. Qualche giorno fa sono anche apparsi, con tanto di mascherina addosso, per rivelare di essere entrambi positivi al Coronavirus.

I Ferragnez

La 34enne nativa di Cremona è ormai conosciuta da tutti. Non solo dai più giovani. Imprenditrice, blogger e designer con milioni di followers sui propri canali social. E’ stata, probabilmente, la prima vera influencer del panorama nazionale. E nel giro di pochi anni ha scalato le classifiche dei personaggi più seguiti sui social.

Nel corso della propria carriera, comunque, ha lanciato diversi brand e diverse mode. Da ultima, una linea di gioielli, proprio quest’anno. La sua grande notorietà l’ha portata a diventare testimonial di marche molto importanti dei più svariati settori: dal make up alla gioielleria, passando, ovviamente, per l’abbigliamento.

Nel 2016 ha ufficializzato la propria relazione con il celebre rapper Fedez. I due si sono sposati nel 2018 a Noto, in Sicilia, e hanno due figli. Proprio alcuni mesi fa, durante l’estate, i più attenti ricorderanno le foto di una furibonda lite tra i due in barca.

La guarigione

Sì perché per i Ferragnez non c’è niente di privato. Sia ciò che vogliono far vedere, sia le liti che non restano nel privato, ma riempiono le prime pagine dei giornali di gossip.

Anche loro, però, ci mettono la loro parte. Qualche giorno fa, l’annuncio di essere entrambi positivi al Covid-19. Apparsi entrambi con la mascherina, dichiarando di dover stare molto attenti nell’accudire i bimbi, i piccoli Leone e Vittoria.

Ma oggi arriva la notizia che tutti i fan aspettavano: Chiara Ferragni non è più positiva al Coronavirus. E’ stata la stessa influencer a comunicarlo, ovviamente tramite social. Dove è apparsa sorridente e, finalmente, senza mascherina.

Purtroppo Fedez ancora tarda a negativizzarsi.