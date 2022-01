Francesca Cipriani, sapete perché si è rifatta il seno? Il motivo è sconvolgente | Mai fermarsi alle apparenze

In tanti si soffermano sulle sue forme, molto generose. E lei, soprattutto sui social, non ha mai disdegnato di mostrare la sua abbondante scollatura.

Senza quelle forme esagerate, forse, non sarebbe così famosa. Eppure, dietro ogni cambiamento radicale c’è sempre una motivazione personale. Fatta, talvolta, di complessi e sofferenza. E’ così anche per la biondissima Francesca Cipriani. Sempre sorridente e scollata, ma non per questo meno tormentata. E tutto è collegato agli interventi di chirurgia estetica.

Chi è Francesca Cipriani

Una carriera dipanatasi soprattutto su Mediaset, con programmi come “Domenica Cinque”, “La pupa e il secchione – Il ritorno”, “Colorado” e “Grand Hotel Chiambretti”. Il suo mondo, tuttavia, è sempre stato più o meno quello dei reality show.

Nel 2006 acquisisce notorietà partecipando come concorrente alla sesta edizione del reality show Grande Fratello. Da quel momento è un volto molto ricorrente nella televisione italiana. Ricordiamo la sua partecipazione anche a “L’isola dei famosi” e, attualmente, al “Grande Fratello VIP”. Ovviamente, in tanti si soffermano sulle sue forme, molto generose. Soprattutto per quanto concerne il seno. E lei, soprattutto sui social, non ha mai disdegnato di mostrare la sua generosa scollatura.

Misure da maggiorata che sono però frutto anche e soprattutto di interventi chirurgici. Noi oggi vi sveliamo perché Francesca Cipriani ha fatto ricorso così tanto al bisturi.

I motivi di una scelta

Oggi 37enne, Francesca Cipriani deve molto alla chirurgia plastica. Che l’ha trasformata in una vera e propria icona. Con quell’aria un po’ svampita, la bionda showgirl si è garantita una lunga carriera in televisione anche grazie al suo seno prosperoso.

Ma quello che ora è considerato un punto di forza, nasce per via di alcuni problemi e alcuni complessi giovanili. E’ stata la madre della showgirl a raccontare tutto qualche tempo fa. Il primo degli interventi chirurgici, infatti, non è avvenuto per motivi estetici.

“Ha avuto una malformazione al seno che le ha causato non pochi disagi. In tanti la prendevano in giro per questo”. Il primo intervento, quindi, avviene proprio su prescrizione medica, come sostenuto dalla madre di Francesca. Per questo, all’inizio anche la mamma ha appoggiato la scelta. “Per i successivi interventi non ero d’accordo, ma le sono stata sempre vicina” ha aggiunto la donna. Del resto, ogni madre vuole la felicità dei propri figli. E i successivi interventi hanno dato anche popolarità alla bella Francesca.