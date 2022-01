Leonardo Di Caprio vende la sua villa a Malibu per comprare un “appartamentino” a Beverly Hills – Foto

Nel 2016 ha vinto l’Oscar come miglior attore per la sua interpretazione di Hugh Glass in “Revenant – Redivivo” di Alejandro Gonzalez Iñárritu.

Forse è stato l’incontro con Martin Scorsese a farlo fuoriuscire dalla dimensione di attore adolescenziale. E renderlo ciò che è oggi. Fatto sta che, ormai da anni, Leonardo Di Caprio è uno degli attori top del panorama mondiale. Con una ricchezza che cresce a dismisura, può permettersi case di grande lusso. Come questa che ha appena acquistato.

La carriera di Leonardo Di Caprio

Proprio in questi giorni è sugli schermi con “Don’t Look Up”. Ma lo ricordiamo, ovviamente, in “Titanic”, il suo primissimo successo. Ma oggi non si contano i film capolavoro interpretati. Da “The Departed” a “Shutter Island”, passando per “The Wolf of Wall Street”. E, ancora, “Inception”, “Django – Unchained” e “C’era una volta a… Hollywood”.

Nel corso della sua carriera ha collaborato con James Cameron, Baz Luhrmann, Danny Boyle, Clint Eastwood, Christopher Nolan, Steven Spielberg, Ridley Scott, Sam Mendes, Sam Raimi, Woody Allen, Quentin Tarantino

La nuova casa di Leo

Insomma, una carriera che lo inserisce pienamente nel gotha del cinema di tutti i tempi. E che gli ha fatto guadagnare, negli anni, una fortuna. Così da potersi permettere ogni tipo di lusso. Comprese varie case di enorme pregio. Come l’ultima.

Se da poco il 47enne attore ha venduto una casa a Malibu per oltre 10 milioni di dollari, d’altro canto ha appena acquistato un elegante appartamento a Beverly Hills per 9,9 milioni di dollari. In vendita per $ 10,2 milioni ad agosto, la casa è stata venduta per un piccolo sconto sul prezzo richiesto originale e l’accordo si è concluso il 3 dicembre scorso

Si tratta di un immobile recentemente rinnovato, la ristrutturazione offre cinque camere da letto e 5,5 bagni, su una superficie abitabile di oltre 460 metri quadrati. Dalle foto che siamo riusciti a scovare sul web notiamo pavimenti in rovere bianco, una scala a chiocciola e lampade accattivanti.

Si entra da un ingresso formale con una scala a chiocciola. L’ingresso sfocia in un’enorme area di intrattenimento aperta che conduce alla piscina. Sul lato opposto della casa c’è una stanza familiare con librerie integrate dipinte di grigio antracite.

La cucina abitabile dispone di elettrodomestici di prima qualità, pavimenti a zigzag in bianco e nero alla moda e posti a sedere al bar sulla grande isola. Appena adiacente, una zona pranzo informale si affaccia su porte a vetri che si aprono su un patio. La sala da pranzo formale è adiacente a un bar color oro. Al piano superiore, la master suite sfoggia un soffitto a cattedrale, un bagno spazioso e un salotto con balcone che si affaccia sulla piscina.

Mica male…