Cristina Parodi, ve la ricordate agli inizi? Sono passati 30 anni | Ecco dov’è arrivato il successo

“Sono stati anni incredibili e indimenticabili e sono molto fiera di aver fatto parte di quella squadra”. La foto col tailleur giallo

Da Lamberto Sposini, passando per Clemente Mimum, Emilio Carelli, Cesara Buonamici e, ovviamente, Enrico Mentana. Volti giovani, abbigliamento tipico degli anni ’90. Sono foto amarcord quelle pubblicate sul proprio profilo Instagram dalla popolare giornalista Cristina Parodi.

La stessa ha dedicato una vita alla professione e adesso, sebbene abbia solo 57 anni, per lei è tempo di bilanci e di ricordi.

La carriera di Cristina Parodi

Attiva in televisione dagli anni ’80, ha acquisito popolarità grazie alla conduzione di trasmissioni come Verissimo, La vita in diretta e Domenica in. Ha inoltre condotto per molto tempo il TG5, conducendone peraltro la primissima edizione.

Proprio l’esperienza al TG5 è immortalata nelle foto pubblicate da Cristina Parodi su Instagram. Il 1º ottobre 1995 a Carpeneto (AL) si è sposata con Giorgio Gori (allora direttore di Canale 5), con il quale vive nella città di cui questi è sindaco, Bergamo, insieme ai tre figli. È sorella di Benedetta Parodi e di Roberto Parodi, entrambi giornalisti.

30 anni e non sentirli

Le foto pubblicate da Cristina Parodi su Instagram mostrano quindi i primi anni di attività giornalista con il TG5. Una carriera che poi la popolare giornalista ha saputo portare avanti con grande competenza e sobrietà. Anche quando, negli scorsi mesi, ha raccontato la propria esperienza al fianco di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, una delle città maggiormente colpite, soprattutto nella prima ondata, dalla pandemia da Covid-19.

E, allora, oggi è tempo di bilanci e di ricordi. Ed ecco cosa scrive Cristina, a corredo delle foto con gli amici Lamberto, Cesara ed Enrico: “Mi sembra incredibile che siano passati trent’anni ma ricordo perfettamente, come fosse ieri, l’emozione e l’entusiasmo di quella prima edizione del tg5 che ho condotto il 13 gennaio del 1992 alle 13, indossando un tailleur Max Mara giallo acceso. Sono stati anni incredibili e indimenticabili e sono molto fiera di aver fatto parte di quella squadra , guidata da Enrico Mentana , che ha cambiato il volto dell’informazione televisiva italiana”.