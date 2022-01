Joe Bastianich, avete mai visto la moglie? La mamma commenta “troppo bella per te..”

Sempre discreta, non ama i riflettori. Ma, non per questo, è distante dal marito. Anzi, i due sono molto uniti e hanno tre figli

“Mi stai diludendo, vuoi che muoro?”. E’ diventata una frase cult. La sua frase cult. Pronunciata a uno dei tanti concorrenti del fortunato format “Masterchef”. E’ famoso soprattutto per quello. Joe Bastianich è molto di più, essendo anche un musicista ed un grande imprenditore.

Chi è la moglie di Joe Bastianich

Personaggio eclettico, dunque. Capace di passare dalla cucina alla musica. Rimanendo molto apprezzato dal pubblico. Cosa sappiamo della sua vita privata? Abbiamo indagato e vi diciamo, per esempio, con chi è sposato.

Lei si chiama Deanna Damiano, sempre discreta, non ama i riflettori a differenza del marito.

Deanna e’ nata nel 1970 in Italia, ma la permanenza è breve. Si trasferisce con tutta la sua famiglia ben presto negli USA. Famiglia numerosa, proprio come quella di Joe.

Nel 1992 c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine tra i due, complici amici in comune. Dopo neanche un mese dal loro primo incontro sono andati a convivere. Una storia travolgente che li ha portati, dopo tre anni, all’altare. Non è stata sempre tutto rosa e fiori. La coppia ha avuto diversi “Alti e bassi” a causa delle piccole presunte distrazioni che si concedeva Joe. Inoltre, si sono aggiunte tutte le difficoltà nel vivere lontani l’uno dall’altro per necessità di lavoro. Lei si dedica principalmente nel fare la mamma a tempo pieno dei loro tre figli: Ethan, Miles e Olivia. In più segue e fa da spalla allo stesso marito e alla suocera, la famosa chef Linda, nella gestione dei ristoranti.

Una donna a tutto tondo in grado di gestire famiglia, lavoro e vite lontane del resto come si dice? dietro un grande uomo…c’è sempre una grande donna