Marco D’Amore, ecco chi è la fidanzata dell’Immortale di Gomorra

Marco D’Amore è uno dei volti noti e di maggior successo nel panorama televisivo e cinematografico in Italia e non solo. Grazie alla sua presenza come uno dei protagonista della serie tv Gomorra, in cui interpreta il ruolo di Ciro Di Marzio e di cui è diventato anche regista della quarta e quinta stagione, l’attore è diventato celebre anche al di fuori dei confini del nostro Paese.

Oltre alla serie ispirata al romanzo di Roberto Saviano, D’Amore è stato anche l’interprete principale della pellicola L’Immortale uscita al cinema nel 2019 e che fa da tramite tra la penultima e l’ultima parte di Gomorra.

Ma il successo e la felicità per il casertano non sono da individuare solo nell’ambito lavorativo, ma anche nella vita privata. L’attore è infatti fidanzato da diverso tempo con Daniela Maiorana, conosciuta tra i banchi di scuola. Tra i due non ci fu il classico colpo di fulmine, ma la loro relazione è nata e si è sviluppata nel corso degli anni.

Ed è proprio Marco D’Amore, in una intervista a Vanity Fair, a raccontare che il loro amore è nato piano piano: “Quando ci siamo messi insieme io stavo per partire, una tournée che durava parecchi mesi. Le dissi ‘Ti chiamerò tutti i giorni‘. Lei non ci credeva. Da allora non ci siamo mai lasciati”.

Daniela Maiorana, chi è la fidanzata di Marco D’Amore: il Ciro Di Marzio di Gomorra

L’età di Daniela Maiorana non è nota ma, se si considera che ha conosciuto Marco D’Amore tra i banchi di scuola, non è difficile immaginare che sia nata all’incirca nello stesso periodo del compagno; ovvero nei primi anni ’80.

Nella vita, la compagna di “Ciro Di Marzio” svolge un lavoro lontanissimo da quello del fidanzato. Niente attrice o cose che riguardino il mondo dello spettacolo, quindi, ma manager delle Risorse Umane a Caserta dove vive con l’attore originario proprio della città campana.

Daniela Maiorana è di origini siciliane, catanesi per la precisione, e appartiene a una famiglia d’arte. È infatti la pronipote di Ettore Majorana, famoso fisico e accademico italiano. I due non sono ancora sposati, e alle domande sul matrimonio D’Amore risponde: “Per ora non pensiamo al matrimonio e al resto, siamo concentrati sullo stare bene insieme”.