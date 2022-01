Cristina Capotondi, la famosa attrice svela il segreto sulla relazione con Andrea Pezzi

Dal 2006 è fidanzata con l’imprenditore ed ex conduttore televisivo: ecco come mantengono il loro rapporto sempre attivo

Una delle attrici più apprezzate del panorama italiano. Negli ultimi anni ha intrapreso anche una carriera da dirigente sportivo. Cristiana Capotondi, oggi 41enne, è da tempo legata ad Andrea Pezzi, altro volto noto della televisione. I due sono molto uniti e in una recente intervista, la bella attrice ha anche svelato un po’ di segreti per mantenere la relazione stabile, affiatata e divertente. Alcuni sono assolutamente inaspettati. Leggete un po’…

Una carriera, la sua, iniziata da giovanissima. L’esordio infatti risale alla metà degli anni ‘90, con il cinepanettone “Vacanze di Natale ‘95”. Ben presto, comunque, Cristiana mostra a tutti la sua bravura e intensità recitativa. Quindi arrivano ruoli di maggiore rilievo e, soprattutto, in pellicole di spessore superiore.

Tra i titoli più importanti, ricordiamo “Volevo solo dormirle addosso” (2004), “Notte prima degli esami (2006), “La passione” (2010), “La mafia uccide solo d’estate” (2013) e “7 minuti” (2016). Lavora anche molto in televisione e ha al suo attivo anche diversi spot pubblicitari.

Insomma, un’attrice capace di spaziare tra vari generi, senza mai abbassare la qualità recitativa.

Da sempre grande appassionata di calcio, il 24 ottobre 2018 annuncia la sua candidatura a vicepresidente della Lega Pro, fortemente voluta dal candidato alla presidenza Francesco Ghirelli, con l’obiettivo della riforma della categoria, in favore di una maggiore tutela dei calciatori coinvolti. Il 6 novembre 2018 viene eletta vicepresidente della Lega Pro e rimane in carica fino alla scadenza del mandato, il 12 gennaio 2021, mentre il presidente Francesco Ghirelli prosegue nella presidenza. Dal 5 agosto 2020 è capodelegazione della Nazionale femminile di calcio dell’Italia.

Il segreto per una relazione di successo

Negli anni è stata legata a due colleghi: Nicola Vaporidis prima e Primo Reggiani poi. Dal 2006 è fidanzata con l’imprenditore ed ex conduttore televisivo Andrea Pezzi. In radio e in tv lo ricordiamo con programmi riguardanti la musica. Ma da tempo ha abbandonato gli schermi, per dedicarsi all’attività imprenditoriale. Nel 2006 ha fondato OVO, una Media Company che produce brevi video documentari di taglio enciclopedico distribuite su piattaforme media. Ha fondato poi Gagoo Group, una holding che gestisce la crescita di aziende basate sulla Digital Transformation del mercato Media e Consumer.

Come detto, i due sono fidanzati dal 2006. Una relazione lunga, quindi, che li mantiene, comunque, ancora molto uniti. Ed è stata la stessa Cristiana Capotondi a svelare alcuni segreti per non cadere nella routine e nella noia. Secondo quanto rivelato in un’intervista dall’attrice, la relazione va a gonfie vele, grazie alla sensibilità di Andrea, che è anche un ottimo cuoco.

I due non sono particolarmente amanti della mondanità, anzi, preferiscono molto di più le serate casalinghe davanti al camino, dedicandosi al karaoke. Sì, avete capito benissimo: sembra proprio che una grande passione dei due sia il karaoke, dove si cimentano con i brani di grandi artisti, quali Sergio Endrigo e Frank Sinatra (per Andrea) e Ornella Vanini e Mia Martini (per Cristiana).