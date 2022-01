Rosy Dilettuoso, che fine ha fatto la prima vincitrice de La pupa e il secchione? Ecco cosa fa oggi

Tanto successo raggiunto grazie alla vittoria raggiunta nella prima puntata de La pupa e il secchione. Ma che fine ha fatto Rosy Dilettuso, che da tempo è sparita dal mondo dello spettacolo e della televisione italiana?

Nonostante non sia più da tempo una presenza fissa sul piccolo schermo in Italia, la sua notorietà non è affatto diminuita.

Anche sul suo profilo Instagram possiamo notare quanto sia seguita, dato che vanta davvero tantissimi followers.

Adesso si dedica al giornalismo, scrive infatti per un importante magazine. Ma non è una che si accontenta, non lo è mai stata dopotutto.

Ed infatti continua a svolgere la sua professione di modella e showgirl. Certo, in molte persone si chiedono come sarebbe potuta essere oggi la carriera della bella Rosy Dilettuso rimanendo stabilmente in vari programmi della televisione italiana.

Lei di certo può ritenersi soddisfatta comunque; dopotutto, il suo più grande sogno lo ha realizzato.

Ed in più ha dimostrato anche a i suoi haters che non ha raggiunto grandi risultati solo ed esclusivamente per il suo aspetto fisico.

Ma anche per la sua personalità ed il talento che l’hanno spinta a raggiungere importanti obiettivi pure dopo oltre dieci anni dal suo debutto nel mondo dello spettacolo.

E di questo, l’ex partecipante de La pupa e il secchione e Uomini e donne, può solo che andare fiera.