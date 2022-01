Elodie, una sofferenza incredibile | “Nemmeno ricordo cosa provavo in quei momenti..”

Elodie è un’artista molto amata sia per la sua musica che per la sua storia che ha raccontato in più di un’occasione. Storia che pure qualcun altro ha vissuto con non poche difficoltà in prima linea.

Elodie è un’artista molto conosciuta in Italia ed anche molto amata. Grazie alla musica ha raccolto un grande successo negli ultimi anni, certo, ma pure alcune apparizioni televisive gli hanno donato non pochi consensi.

La sua storia, che ha raccontato in parte anche al Festival di Sanremo lo scorso anno, ha emozionato milioni di persone fra addetti ai lavori, telespettatori e fans.

La vera svolta per lei, comunque, è arrivata grazie ad Amici; nella quindicesima edizione del noto talent show, infatti, concluse seconda grazie alle sue notevoli doti canore.

Arrivando alla sua vita privata, è stata per due anni (2016-18) legata a Lele, conosciuto proprio ad Amici.

La sua relazione sentimentale più importante rimane quella avuta con il rapper Marracash, anche se non si possono non menzionare gli alti e bassi fra i due – perfettamente normali in una coppia.

Tornando ad Elodie, come abbiamo detto non ha avuto un passato facile; e non è stata la sola ad ammetterlo.

Elodie, il dramma della madre raccontato dal padre

Elodie, nonostante la fama raggiunta da anni grazie alla sua musica, non ama troppo far parlare di sé e della sua vita privata. Ed ancora meno dei momenti che l’hanno inevitabilmente segnata.

Alcune cose però sono già note, come quanto accaduto alla madre a causa di una terribile malattia. Ed a tal proposito, suo padre in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù ha fatto delle rivelazioni a dir poco inedite.

L’uomo ha spiegato che la malattia dell’ormai sua ex moglie è stata sconfitta e di quel momento per fortuna rimane solamente un brutto ricordo.

Quanto ad Elodie, ha raccontato di non ricordare cosa provava negli anni in cui la madre era malata; forse per una sorta di meccanismo di difesa.

Dopotutto, stiamo parlando di un periodo buio che insieme a tutto quello che la bella cantante romana ha passato, l’ha certamente influenzata. Come detto, però, per fortuna adesso le cose sono decisamente diverse.

Adesso, non solo per la partecipazione prima da cantante in gara e poi da presentatrice al Festival di Sanremo, fama e situazione economica – oltre che personale – dell’ex concorrente di Amici sono tutte a suo favore.

Una seconda possibilità, dopo quanto passato, se la meritava ampiamente. Lei, sua madre e tutte le persone che hanno vissuto quel particolare momento affrontandolo insieme e senza paura.