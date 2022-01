Francesca Cipriani irriconoscibile | Le operazioni l’hanno completamente trasformata

Il risultato delle operazioni l’ha resa un’altra donna. Una trasformazione che nessuno avrebbe mai potuto immaginare. Come e perché ha deciso di cambiare.

Benché cresciuta molto, ma molto lontano dalla luce dei riflettori e dalle capitali dello spettacolo, Francesca Cipriani ha sempre trovato il modo di farsi notare.

Alla televisione è arrivata dalla periferia più profonda. Nel 2005 i telespettatori della Valle Peligna la scoprono come conduttrice e inviata di un telegiornale che in quel momento non ambisce agli onori del Premio Pulitzer: è quello di Onda TV. E in bilico tra piccola cronaca di paese, gatti rimasti intrappolati sugli alberi, qualche piccolo gossip, le cronache della piccola impresa locale, Francesca riesce a intrattenere il suo pubblico con brio.

Fa una televisione casareccia, spontanea ma sente di dover ancora fare il grande salto. La fama nazionale la aspetta da lì a poco, è dietro l’angolo. O meglio dietro la porta di una casa, la casa di vetro e piena di telecamere del Grande Fratello. Il primo dei suoi reality.

La Francesca che gli appassionati di reality conoscono in quella occasione è una Francesca decisamente diversa da quella di oggi. Riguardandone le foto si stenta a riconoscerla. Abbondante come lo è oggi, ma decisamente più ruspante. Una ragazzona sana, con l’inconfondibile impronta dell’aria buona, e del cibo sano e nutriente.

La passione per la chirurgia estetica e i suoi disastri

Ma Francesca Cipriani non si è mai piaciuta. Ha sempre sofferto del complesso di essere brutta, un’idea inculcata dai suoi compagni di scuola, e che spesso colpisce le ragazze dal seno molto abbondante, che solo in fasi successive delle vita viene apprezzato ma che nella vita reale delle adolescenti rappresenta sempre un problema.

Un problema bello grosso, visto che Francesca porta una decima, una misura da record.

Forse per questo, Francesca ha sempre avuto una vera e propria dipendenza per il bisturi e le operazioni anche alimentari di ritocco estetico: protesi, diete che non sempre hanno giocato a suo favore, come ricordano con orrore gli spettatori di un’ Isola dei Famosi in cui una Francesca brutalmente dimagrita sembrava quasi sul punto di perdere le protesi che le si stavano distaccando dal corpo.

Completamente irriconoscibile: ecco la Francesca Cipriani delle origini

Ma nonostante queste “piccole” disavventure, Francesca non si è mai pentita delle sue scelte ed ha continuato a modellare il suo corpo fino a raggiungere quasi il suo modello estetico: la Barbie. Quell’esigente modello di bellezza con cui molte bambine hanno dovuto misurarsi nei loro primi anni.

Tutti conoscono la bellezza “esagerata” e, diciamocelo pure un po’ artefatta della Francesca Cipriani di oggi.

Guardando le sue foto delle origini ci si può chiedere se ne sia valsa la pena. Lei comunque è sicura di sì, e questo è già molto.