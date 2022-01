Cecilia Rodriguez, spuntano foto compromettenti | All’aperitivo era in compagnia..ma non di Ignazio

Cecilia Rodriguez ha condiviso alcune foto scattate nelle scorse ore, durante un aperitivo. A farle compagnia, però, non c’era il suo compagno Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez – sorella minore di Belén, modella e influencer seguitissima sui social – ha recentemente condiviso alcuni scatti con i suoi followers mostrando il suo aperitivo a lume di candela.

Fidanzata con l’ex ciclista Ignazio Moser dal 2017, dopo averlo incontrato nella casa del Grande Fratello VIP, Cecilia si è goduta un calice di vino bianco in compagnia di qualcun altro.

Cecilia Rodriguez: la modella all’evento di Pirelli insieme ad Ignazio Moser

Nelle scorse ore, Cecilia ha preso parte ad un evento organizzato da Pirelli, la celebre azienda occupata nel settore automobilistico nella produzione di pneumatici per moto, auto e biciclette.

Il brand ha celebrato i suoi 150 anni e per l’occasione i festeggiamenti si sono tenuti presso il Piccolo Teatro, a Milano, dove tutto ha avuto inizio nel 1872. Cecilia si è presentata insieme al compagno, Ignazio. La modella ha mostrato l’evento tramite le sue storie di Instagram e ha fatto gli auguri all’azienda insieme ad Ignazio.

I due sono fidanzati dal 2017, anno in cui entrambi hanno partecipato al Grande Fratello VIP. Due anni fa, Cecilia e Ignazio hanno condotto insieme la seconda edizione di Ex on the Beach Italia su MTV.

Al momento, la coppia convive ed è impegnata nella restaurazione della loro abitazione da almeno due anni. Si tratta di una splendida villetta, situata in un lussuoso quartiere di Milano.

L’aperitivo senza il compagno

Molto attiva sui social, oltre ad aver mostrato l’evento di Pirelli, Cecilia ha condiviso una serie di scatti fatti durante un aperitivo. La modella si è concessa un aperitivo presso il Living Milano, un elegante locale affacciato sull’Arco della Pace e sul Parco Sempione.

La location scelta dalla modella è veramente di classe e allo stesso tempo confortevole. A farle compagnia, però, non era presente Ignazio. Dalle foto pubblicate da Cecilia, infatti, si vede che l’influencer era insieme a qualcun altro…

Durante l’aperitivo, la modella era insieme ad Ercole, soprannominato “Ercolino”. Stiamo parlando dell’amico a quattro zampe che da qualche mese vive insieme a Cecilia, Ignazio e Aspirina (l’altra cagnolina adottata dai due). Ercole, per l’occasione, ha indossato anche un bomberino.