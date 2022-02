Diletta Leotta, avete mai visto il fratello? “Non potevo desiderarne uno migliore”

Ammirata da tanti e da altrettante invidiata, Diletta Leotta è senza dubbio un personaggio televisivo che ha saputo guadagnarsi uno spazio nel panorama televisivo italiano. Ma in quanto ad avvenenza, anche il fratello non scherza.

Personaggio televisivo talvolta controverso, è fuori di dubbio che Diletta Leotta sia una delle conduttrici televisive più ammirate e paparazzate. Qualche invidioso, di tanto in tanto, fa notare che, probabilmente, se il suo aspetto fosse meno appealing, non avrebbe ottenuto tutta questa fama e sicuramente non in così breve tempo.

Oh, mia Diletta…

Diletta Leotta, siciliana di Catania, debutta nelle reti locali della sua regione, dapprima come valletta e poi con ruoli sempre più di rilievo.

A vent’anni approda a Mediaset dove conduce i suoi primi programmi. Il suo ingresso a Sky la vede “meteorina” di Sky Meteo 24.

Ma il ruolo della valletta dura e pura nelle reti di Murdoch termina ben presto. L’amore per il calcio la porta a condurre Sky Serie B prima e nel 2016, con Ilaria D’Amico cura gli speciali del network per il campionato europeo di calcio.

La vita sentimentale della giornalista è sotto gli occhi di tutti, grazie anche al suo popolarissimo e curatissimo profilo Instagram. Tutti sanno della sua storia conclusa con un altro idolo delle folle, Can Yaman, e altrettanto numerosi sono quelli che attendono la nuova puntata del feuilleton.

La famiglia

Meno copiose sono le notizie relative alla sua famiglia di origine. Nata a Catania, come detto, è figlia di Ofelia Castorina, da cui Diletta ha ereditato l’avvenenza, e Rori Leotta. Lui è un noto avvocato civilista nella sua città e per la figlia sognava un futuro in magistratura. Mamma e papà non erano al primo matrimonio quando si sono conosciuti, entrambi avevano figli da precedenti relazioni.

Il bello ed “utile” fratello

È il caso di Mirko Manola, fratellastro di Diletta, nato dal precedente matrimonio di mamma Ofelia ed anche lui decisamente di bell’aspetto. Anche lui ha abbandonato la Sicilia in cerca di fortuna, ed ha trovato la sua strada a Milano. È diventato un abile chirurgo plastico ed estetico, rinomato tra i vip e con uno studio in pieno centro, Moscova. In realtà Mirko ha più di uno studio in giro per l’Italia.

Ha di recente confessato che molte possibili pazienti si presentano da lui con la foto della sorella, per diventare come lei.

Ovviamente, da medico e chirurgo, Mirko consiglia le sue clienti per il meglio non illudendole sulla reale portata di un intervento, ma facendo del suo meglio affinché il risultato sia armonico.

Ha però sempre smentito di aver “migliorato” l’ensemble della sorella, anche se qualche maligno, foto alla mano, non è del tutto convinto.