Cesare Cremonini, lo scatto in cui c’è dentro un mondo | Assapora la felicità della mamma

“Ho aspettato tanto prima di salire sul palco di Sanremo con la mia musica, ma forse per questo ho potuto godere di una vista bellissima”

Più di ogni applauso. Più di ogni apprezzamento sui social. Anche più di ogni premio. Ma è tutto meritato. La sua esibizione sul palco del Festival di Sanremo 2022 ha emozionato tutti. In tanti l’hanno considerata a e la considerano una delle cose più belle viste nell’ambito della 72esima edizione del Festival della canzone italiana. Cesare Cremonini ha calcato il palco dell’Ariston come super ospite della rassegna canora. E appena sceso da quel palco dove ci ha esaltati, ha avuto la “ricompensa” maggiore e migliore che un essere umano possa avere.

Sul palco della 72esima edizione del Festival di Sanremo, Cesare Cremonini ripercorso la sua carriera, cantando “Marmellata 25” e “Nessuno vuole essere Robin”. Ma anche “50 Special”. Tutto meritato per il 41enne cantautore bolognese, conosciuto e apprezzato dal pubblico da oltre 20 anni. Da quando, cioè, invase la scena con i Lunapop, di cui era il frontman.

Quel gruppo ha riscosso un grandissimo successo con l’album …Squérez? vendendo oltre un milione e mezzo di copie tra il 1999 e il 2002. Nel 2002 il cantante ha annunciato ufficialmente lo scioglimento del gruppo, proseguendo con successo nella sua carriera solista e pubblicando, nel corso degli anni, sei album in studio, due dal vivo e tre raccolte. Tra gli album di maggiore successo, “Maggese” e “Possibili scenari”. Per quanto riguarda, invece, i singoli, certamente molto apprezzati “Marmellata 25” e “Nessuno vuole essere Robin”.

Tutti brani che Cremonini ha interpretato con grande intensità sul palco dell’Ariston.

La gioia dopo il successo

Un successo nazionale, di cui hanno parlato tutti i social e tutti gli organi di stampa. Tutto meritato per un grande artista, che, negli anni, è riuscito a mettere da parte anche un male molto serio e subdolo come la schizofrenia. Cremonini è riuscito a risalire dagli inferi e l’esibizione a Sanremo è stata per lui l’apoteosi.

Adesso il cantautore bolognese si gode il momento. Lo fa con i suoi tantissimi fan, certo. Ma lo fa anche con i suoi affetti, con chi c’è sempre stato. Uno dei suoi ultimi post su Instagram, infatti, è di una intensità unica. Proprio come la sua esibizione sul palco dell’Ariston.

Non a caso, Cremonini sceglie una foto in bianco e nero. Di quelle che ci fanno riflettere di più. E’ sorridente, Cesare. E c’è un motivo molto bello, che ci spiega nel suo messaggio a corredo dell’immagine.

“Questa è la prima foto che mi hanno scattato appena tornato in hotel dopo l’esibizione all’Ariston. C’è dentro un mondo. Anni totalmente dedicati alla musica per riuscire a farne una vita. Ho aspettato tanto prima di salire sul palco di Sanremo con la mia musica, ma forse per questo ho potuto godere di una vista bellissima” ha scritto ai fan e ai followers.

Ma il pensiero più toccante è dedicato alla mamma: “Grazie di cuore a tutti. Mentre non riuscivo a dormire, durante la notte, ho chiamato mia madre Carla che stava tornando in autostrada verso Bologna. Volevo assaporare anche la sua felicità. Era all’Ariston, come a SanSiro, come al mio primo saggio di pianoforte a 6 anni. Che spettacolo”. Non ci si può non commuovere.