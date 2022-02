Constantini e Mosaner, gli eroi del curling: una coppia vera anche nella vita privata? La verità

Stefania Constantini e Amos Mosaner sono il duo che ha regalato la medaglia d’oro all’Italia nel curling alle Olimpiadi di Pechino. Ma sono una coppia anche nella vita privata?

A Pechino sono in corso di svolgimento le Olimpiadi invernali 2022, manifestazione che sta regalando diverse soddisfazioni all’Italia. Tra queste c’è anche una medaglia d’oro, arrivata da uno sport che in pochi conoscevano e che ha trovato alla ribalta grazie a questa impresa: il curling.

Il primo trionfo olimpico nella storia del nostro Paese di questa pratica sportiva è arrivato grazie a due ragazzi che entrano di diritto nella leggenda italiana. Si tratta di Stefania Constantini e Amos Mosaner, i due atleti che a Pechino hanno fatto en plein di vittorie.

Undici successi su undici sulle piste ghiacciate, con un trionfo arrivato in finale battendo 8-5 la Norvegia. Un percorso netto, fatto di risultati anche schiaccianti contro chi il curling lo gioca da molto più tempo e vanta molti più tesserati che praticano questo sport.

Constantini e Mosaner hanno così conquistato una medaglia d’oro olimpica insieme, ma in tanti si chiedono: i due sono una coppia anche nella vita privata? La risposta è no e fanno duo solo nello sport.

Hanno disputato la prima gara insieme nel 2018, in un torneo in America trovandosi subito a meraviglia insieme. Da quel momento hanno deciso di lavorare e gareggiare in coppia. Una scelta giustissima, visto il risultato storico ottenuto a Pechino.

Stefania Constantini e Amos Mosaner, con chi sono fidanzati i due atleti olimpici

Stefania Constantini ha 22 anni, è nata a Pieve di Cadore ma vive da sempre a Cortina d’Ampezzo. Si è appassionata al curling all’età di otto anni e già da bambina sognava di vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi. Ora è atleta delle Fiamme Oro e quel sogno lo ha trasformato in realtà.

La Constantini è fidanzata con un altro atleta che pratica uno sport “invernale”. Si tratta di Domenica Dalla Santa, è un giocatore di hockey che gioca nel Fassa Falcons – Ice Hockey. I due si sono fidanzati nel 2015 e sui social appaiono innamoratissimi.

Amos Mosaner ha, invece, 26 anni ed è originario di Trento. Prima di fare dello sport il suo lavoro, era occupato in una azienda agricola. È fidanzato con Alice Cobelli, anche lei un giocatrice di curling.

Prima di gareggiare con grandissimo successo con Stefania Constantini, l’atleta italiano faceva coppia nello sport proprio con l’attuale fidanzata. Poi la folgorazione sportiva con la ragazza di Cortina, che ha portato all’oro olimpico.