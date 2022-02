Il primo ristorante per nudisti in Italia | A cena come mamma ci ha fatti

Anche in Italia è arrivato il primo ristorante per nudisti, dove è possibile consumare la propria cena completamente nudi. Ecco come funziona.

L’italo-americano: questo è il nome del primo ristorante per nudisti aperto in Italia, a Cerro Maggiore (in provincia di Milano).

I ristoranti nudisti erano già una realtà in altre parti del mondo – per esempio in città come Parigi, New York e Londra. Da qualche anno, è diventato possibile consumare la propria cena completamente nudi anche a meno di un’ora da Bergamo.

Nudismo e naturismo

L’idea del primo ristorante nudista in Italia è stata sviluppata dal proprietario del locale, in una collaborazione per il presidente di ANITA, l’Associazione naturisti italiani. Ma chi sono i naturisti?

Con naturista si intende una persona che segue una determinata filosofia, in base alla quale la nudità non viene vista come legata al puro atto sessuale o come pratica esibizionista ma come un modo per vivere a contatto con il proprio corpo e la natura.

Secondo la definizione ufficiale, riportata sul sito dell’associazione ANITA: “Il naturismo è un modo di vivere in armonia con la Natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune”. L’obiettivo di questa filosofia è “favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente”.

La pratica del nudismo è, quindi, una parte fondamentale della filosofia naturista. Il nudismo consiste nell’apprezzare lo stare nudi in luoghi in cui questo non causa imbarazzo o disagio ai presenti.

Nonostante in Italia non ci sia una legge che regola la pratica del nudismo nei luoghi pubblici, esistono posti in cui è possibile praticarlo: in particolare, ci sono svariate spiagge ufficiali. Ad esempio, nel Nord della penisola, le spiagge liguri di Chiavari e Tellaro sono tra le più famose.

L’italo-americano: come è nata l’idea e come funziona il ristorante per nudisti

L’italo-americano è il primo ristorante per nudisti, situato a Cerro Maggiore, in via San Clemente 151. Il proprietario del locale ha deciso di dare il via a questa iniziativa in seguito all’approvazione di una legge in tema da parte della Regione Lombardia. Inoltre, ha ricevuto il supporto del presidente di ANITA, che lo ha informato sulla legalità del progetto.

Il ristorante ha organizzato la prima serata dedicata al nudismo il 15 luglio del 2016 e l’iniziativa si è portata avanti ogni venerdì della settimana. Come funziona il tutto? La risposta è semplice: basta presentarsi al ristorante e spogliarsi in un camerino.

Successivamente, è possibile consumare il proprio piatto italo-americano con un telo igienico per coprire le parti intime durante la cena e una borsetta per inserire gli effetti personali.

Nel corso della serata non è possibile usare il cellulare, probabilmente per motivi di privacy. Inoltre, è presente una guardia che controlla che nessun cliente importuni gli altri. Da diverso tempo, purtroppo, il ristorante ha chiuso e non sappiamo quando sarà possibile replicare l’iniziativa.