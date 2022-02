Valentina Persia, dietro quella maschera da comica tanto dolore | L’ultimo l’ha devastata

Valentina Persia ha ottenuto la popolarità strappando una risata al pubblico a “La sai l’ultima?”. Nel privato, però, non sono mancati i dispiaceri

Riuscire a fare sorridere chi non si conosce non è mai semplice. Questa dote, però, non è mai mancata a Valentina Persia, che si è guadagnata la popolarità e l’affetto dei telespettatori proprio in questo modo. Lei è stata infatti una delle concorrenti storiche de “La sai l’ultima?”, dove poi è approdata all’interno del cast grazie alla sua ironia e al suo sarcasmo.

La sua ultima presenza in Tv è avvenuta invece in un ruolo ben diverso, quello di concorrente a “L’Isola dei famosi”. Pur non essendo riuscita a vincere, lei è stata certamente una delle protagoniste per la grinta e la capacità di parlare apertamente ai suoi compagni di avventura, nonostante questo modo di agire potesse comportarle critiche.

Chi la conosce bene sa però come questo carattere sia stato forgiato anche dalle difficoltà che lei ha vissuto nel suo privato, anche se lei non ama parlarne.

Valentina Persia e il suo passato difficile: il fratello svela tutto

Grinta e carattere non mancano di certo a Valentina Persia e sono apparsi evidenti a tutti in occasione della sua recente partecipazione a “L’isola dei famosi”. La comica non ama particolarmente parlare in pubblico della sua vita privata, in cui ha vissuto momenti tutt’altro che semplici. Ora la sua gioia e il suo orgoglio sono i suoi figli, i due gemelli Lorenzo e Carlotta.

Riuscire a diventare mamma ha rappresentato per lei il coronamento di un sogno, soprattutto perché questo traguardo è stato raggiunto quando non era più giovanissima.

In un primo momento lei ha però vissuto in prima persona un’esperienza comune a molte neo mamme, la depressione post partum: “Io non avvertivo per loro quell’amore che tutti mi dicevano avrei provato – aveva raccontato in un’intervista -. Avevo paura di non farcela e di non riuscire a dare loro il giusto supporto, li consideravo due estranei”.

L’artista romana ha cresciuto i suoi due bambini, nati nel 2015, praticamente da sola. Questo non è stato però l’unico dispiacere che si è trovata ad affrontare, come ha rivelato uno dei suoi fratelli, Paolo: “Noi siamo orgogliosi di lei, anche perchè ha avuto una vita davvero drammatica – ha detto a ‘Domenica Live’ –

Lei ha vissuto una storia bellissima con Salvo, il suo fidanzato, ma nel 2009 lui è scomparso. La sua morte ha rappresentato per lei un colpo durissimo, davvero devastante. Lei è convinta di avere imparato da lui cosa sia l’amore“.

Non è però finita qui: nel 2015 Valentina ha dovuto affrontare anche la perdita del padre, a cui era legatissima. Nonostante tutto, lei non si vuole arrendere e ha ora i suoi figli che le danno una forza davvero incredibile.