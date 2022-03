Doc-nelle tue mani, Giusy Buscemi, sapete quanto ha guadagnato per questa fiction? Cifre da capogiro

Ex modella e attrice, è da poco entrata a far parte del cast di Doc – Nelle tue mani. Non immaginerete mai quando guadagna per ogni episodio della serie.

L’avventura di Giusy Buscemi all’interno del cast di Doc – Nelle tue mani è iniziata quest’anno.

Sono diverse le indiscrezioni riguardo al guadagno dell’attrice ed ex modella per recitare nella serie. Scopriamo quanto viene pagata per ogni puntata.

Chi è Giusy Buscemi

La giovane attrice è nata a Mazara del Vallo nel 1993 ed è cresciuta a Menfi. Dopo aver frequentato il liceo si è iscritta alla Facoltà di letteratura, musica e spettacolo presso l’Università La Sapienza di Roma.

Nel 2012 ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia, aggiudicandosi la vittoria. Da quel momento ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Presto ha debuttato al cinema prendendo parte al film Baci salati, opera prima.

Successivamente si è affermata come attrice entrando nel cast di diverse serie di successo. In particolare Don Matteo, seguita dalla miniserie La bella e la bestia.

La serie Il paradiso delle signore, nella quale ha recitato nel ruolo della protagonista, ha rappresentato un punto di svolta. Inoltre ha preso parte alla serie anglo-americana I Medici.

I guadagni dell’attrice

La carriera dell’attrice, oltre a farle raggiungere la fama, l’ha aiutata a trovare l’amore. Giusy ha conosciuto il suo attuale marito sul set di Don Matteo. Quest’ultimo è il regista Jan Michelini, con cui si è sposata nel 2017.

Giusy e Jan sono diventati genitori di due figli: Caterina Maria (nata nel 2018) e Pietro Maria (nato nel 2019). Nel mese di febbraio l’attrice ha rivelato di essere nuovamente incinta durante un’intervista a Verissimo.

Dopo la nascita di Caterina Maria e Pietro Maria, Giusy si è presa una pausa dai riflettori per dedicarsi alla famiglia. Ha fatto il suo grande ritorno con la serie Doc – Nelle tue mani nella quale interpreta la psicologa Lucia Ferrari.

Il suo personaggio lavora nel Policlinico Ambrosiano con il compito di fornire un supporto ai medici che cercano di affrontare lo stress provocato dalla pandemia di Covid-19. Questi ultimi, infatti, sono rimasti traumatizzati dopo essersi ritrovati ad assistere alla morte di centinaia di persone ogni giorno con la diffusione del virus.

Quanto guadagna Giusy Buscemi per recitare all’interno della serie? L’attrice non ha mai rivelato pubblicamente quale sia il suo cachet e non esistono fonti ufficiali.

Leggi anche: Doc–Nelle tue mani: il retroscena dell’invalidità di Pierpaolo Spollon | Tutta la verità sulla gamba

Sono solamente emerse diverse indiscrezioni. Secondo le fonti, guadagnerebbe 10mila euro a puntata, decisamente un ottimo stipendio.