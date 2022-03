Federica Pellegrini, la sua più grande soddisfazione fuori dall’acqua? Non immaginereste mai qual’ è

“È stata una delle soddisfazioni più grandi della mia vita… un po’ un premio alla carriera” scrive la “Divina” su Instagram

Non per i successi che la faranno rimanere, per sempre, nella storia del nuoto. Non per la sua fama, che va oltre lo sport. E nemmeno perché è una bellissima donna, con un bellissimo compagno. Per nessuno di questi motivi Federica Pellegrini sarà mai invidiata come per quello che ci ha mostrato recentemente su Instagram.

Soprannominata la “Divina” non a caso. Non solo per i suoi enormi successi in ambito sportivo, nel nuoto. Ma perché, negli anni, Federica Pellegrini è riuscita a diventare un personaggio pubblico, capace di travalicare i confini dello sport e partecipare a numerosi programmi di intrattenimento.

Recentemente è stato anche realizzato un documentario sulla sua vita e sulla sua carriera. Si intitola “Underwater” e sta riscuotendo grande successo, sia al cinema, sia sulle piattaforme web. Federica Pellegrini, infatti, si è ritirata appena alcuni mesi fa. Ma il suo nome è destinato a rimanere nella storia dello sport e del nuoto in particolare.

Specializzata nello stile libero. In questa specialità è la primatista mondiale in carica nei 200 m ed europea nei 400. E’ considerata la più grande nuotatrice italiana della storia nonché una delle più longeve in assoluto nel suo ambito.

Sebbene abbia solo 33 anni, in carriera ha preso parte a cinque rassegne olimpiche: la prima nel 2004 quando, solo sedicenne, conquistò la medaglia d’argento nei 200 m stile libero divenendo all’epoca la più giovane atleta italiana a salire su un podio olimpico individuale. Quattro anni dopo, ai Giochi di Pechino, vinse in quella stessa gara la medaglia d’oro regalando all’Italia il primo successo olimpico femminile nella storia del nuoto.

Si è ritirata, come detto, pochi mesi fa. Dopo le Olimpiadi di Tokyo, che le hanno regalato un altro incredibile record: prima nuotatrice della storia a partecipare a 5 diverse finali olimpiche di una stessa specialità.

Federica Pellegrini: la più grande vittoria

“È stata una delle soddisfazioni più grandi della mia vita 🏆… un po’ un premio alla carriera” scrive sul proprio seguitissimo profilo Instagram. E’ una parte del messaggio che accompagna il video pubblicato.

Un nuovo successo sportivo? O magari qualcosa che lo ricorda? Assolutamente no. Una nuova esperienza professionale, magari nella televisione? Men che meno. Qualcosa di molto più solenne!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Nel video pubblicato, infatti, la “Divina” non è sola. Ma insieme a un’altra leggenda: Elio! Con le sue Storie Tese appartiene alla storia della musica e della comicità italiana. Ci ha fatto anche scompisciare dalle risate in “Lol”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Federica Pellegrini, questa volta impresa difficile per lei | La mamma pronta a darle sostegno

E, allora, la nostra Fede fa quello che ciascuno di noi ha sempre voluto fare: ha tirato via, con una pinzetta, un peletto dalle folte sopracciglia di Elio. Un gesto un po’ feticista, ma volete mettere la soddisfazione? Più di una medaglia olimpica.