Casa Ferragnez, non c’è pace! Dopo Fedez anche Chiara preoccupa per i problemi di salute

È proprio un periodo nero per i Ferragnez. E’ ancora fresca la notizia del terribile tumore al pancreas che ha colpito Fedez. Adesso un nuovo appello che preoccupa i fan della famiglia più seguita d’Italia. Questa volta è Chiara ad avere problemi di salute.

Sembravano essersi leggermente ripresi dalla brutta botta avuta poche settimane fa. Proprio nello stesso periodo in cui Leone e Vittoria compivano gli anni, Fedez ha avuto la durissima diagnosi che mai si sarebbe aspettato.

Il terribile annuncio di Fedez che ha sconvolto il web

Dopo un annuncio sul web tra le sue incontenibili lacrime, Fedez si è operato d’urgenza per asportare un tumore al pancreas. Nei giorni successivi la famiglia ha documentato quel terribile momento. Chiara faceva avanti e indietro dall’ospedale per dividersi tra l’amore per i figli e quello per il suo compagno.

I due sono sembrati veramente stremati, tant’è che Chiara in quei giorni è stata colpita da un brutto sfogo sul viso dovuto al fortissimo stress subito. Tornato a casa Fedez sembrava essersi rimesso in forze. Non si è tirato indietro ed ha mostrato ai suoi fan l’enorme cicatrice sul ventre lasciata dall’intervento chirurgico.

Ha dichiarato di aver perso addirittura 10 kg dal momento dell’intervento, ma ce la sta mettendo tutta per riprendersi fisicamente e tornare a salire su un palco per riconquistare la sua vita di sempre.

Nonostante i sacrifici, i due sono riusciti a riorganizzarsi e proprio in occasione delle festività pasquali avevano organizzato una gita sul lago insieme a tutta la famiglia. Ma le cose non sono andate come ci si aspettava e la famiglia è stata nuovamente colpita.

Durante il soggiorno Leone ha presentato dei forti disturbi febbrili e per questo ha dovuto passare i giorni confinato nella stanza d’hotel. Chiara, Fedez e la tata hanno fatto i turni per sorvegliare il piccolo Leo.

Chiara chiede aiuto ai suoi fan per un altro problema di salute

Una volta tornati a casa però è stata Chiara che ha fatto preoccupare i suoi 23 milioni di followers. Con alcune storie su Instagram è apparsa provata in volto ed evidentemente emaciata. Ha comunicato di sentirsi veramente a terra e di stare attraversando un periodo più brutto anche rispetto a quando ha avuto il Covid.

Ha raccontato di avere la febbre alta e di sentirsi distrutta. I dolori alle ossa, la tosse e il raffreddore non le hanno dato tregua e la Ferragni si è vista costretta ad annullare tutti i suoi impegni lavorativi dei giorni a venire.

Adesso l’influencer più famosa del mondo sta meglio, anche se continua una terapia casalinga. È però il turno di Vittoria che in questi giorni sta presentando gli stessi sintomi influenzali dei suoi familiari.

Ci auguriamo che tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile e che la famiglia possa ritrovare un briciolo di meritata serenità.