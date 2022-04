Donnarumma, sapete chi è la sua fidanzata?Lo segue ovunque ed è un concentrato di bellezza

Gianluigi Donnarumma, uno dei calciatori più conosciuti ed apprezzati in assoluto. Ma siete sicuri di sapere tutto di lui? Forse calcisticamente, ma per quanto riguarda la sua vita privata il discorso cambia radicalmente.

Gianluigi Donnarumma, uno dei calciatori più importanti ed influenti dell’intero panorama calcistico italiano ed internazionale. Nato a Castellammare di Stabia il 25 febbraio 1999, è il portiere del Psg nonché l’estremo difensore titolare della Nazionale italiana con la quale ha vinto l’europeo la scorsa estate.

Ha un grande passato al Milan, con il quale ha esordito in Serie A a soli 16 anni affermandosi da quel preciso istante come portiere titolare dei rossoneri, con cui ha vinto una Supercoppa italiana nel 2016.

Nel 2021 ha avuto svariate onorificenze; il Trofeo Jasin per il miglior portiere dell’anno ed è stato anche inserito nella formazione ideale del Fifa FIFPro World XI. Inoltre, è stato inserito nella squadra dell’anno della Serie A nel 2020 e votato dalla stessa come miglior portiere nel corso della scorsa stagione.

In più, è stato nominato come miglior portiere degli europei ed inserito nella formazione ideale dello stesso torneo. Insomma, viene davvero difficile non considerare Gianluigi Donnarumma un vero e proprio asso del calcio. Ed anche nella sua vita privata, non si può affatto lamentare.

Gianluigi Donnarumma, oltre il mondo del calcio: chi è la sua fidanzata

Gianluigi Donnarumma, una carriera all’insegna del calcio ad altissimi livelli. Ed anche nella vita privata, non se la passa affatto male. E’ infatti fidanzato con Alessia Elefante. Lei, nata nel 1997 a Castellammare di Stabia esattamente come il suo compagno.

Su Alessia, comunque, le informazioni sono a dir poco limitate. Se non quelle riguardanti la sua storia d’amore con il portiere del Psg che dura ormai da cinque anni inoltrati. I due, già nel 2017, sono andati a convivere. Anche per rimediare alla distanza che li avrebbe separati da lì in avanti.

L’ex giocatore del Milan sarebbe infatti andato a vivere a Milano per giocare in maglia rossonera. Oltre alla differenza di età, fra i due spicca anche quella di altezza. “Gigio” è alto quasi due metri, mentre la sua bella fidanzata circa 1,60 metri.

Differenze, comunque, non chissà quanto nette. Dopotutto, in ogni coppia conta il sentimento e l’affetto. E fra di loro, come dimostrano i tanti anni che hanno trascorso al fianco l’uno dell’altra, di amore ce n’è veramente tanto.

Lei, d’altronde, lo ha seguito sempre in ogni avventura che la sua carriera gli ha permesso di affrontare. Perché pure i fuoriclasse hanno bisogno di sostegno e affetto nel corso della loro vita per rendere al meglio. E Donnarumma, di certo, è fra questi.