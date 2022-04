La prova costume è alle porte! Ecco come perdere peso in poco tempo e senza sacrifici

Dopo le ultime feste non si hanno più scuse; è arrivato il momento di dimagrire. La bilancia non mente e in questi giorni ci ha presentato il conto. C’è un metodo, però, per recuperare la forma fisica attraverso l’alimentazione. Non serve troppa fatica e i risultati sono assicurati.

L’attività fisica è sicuramente un aiuto importante per ritrovare la forma persa, ma un’attenzione particolare va riservata alla nostra alimentazione che troppo spesso risulta squilibrata ed é quindi causa di un eccessivo aumento di peso.

Nelle nostre buste della spesa sarà necessario mettere i giusti alimenti e, senza troppe rinunce a tavola, riusciremo a perdere quei chiletti messi su durante l’inverno. Sono semplici accorgimenti che ci aiuteranno a ritrovare la forma in brevissimo tempo.

Ecco gli alimenti più utili per dimagrire velocemente

Partiamo da un frutto che è presente nelle diete di molti poiché tornato di moda negli ultimi anni. Stiamo parlando dell’avocado, ricchissimo di acidi grassi monoinsaturi che vanno a colpire gli accumuli di grasso sulla pancia.

Il grasso addominale é un difficile nemico contro il quale combattere, ma c’è anche una verdura che aiuta ad eliminare questo fastidioso inestetismo; sono gli spinaci che, fornendo un senso di sazietà a lungo termine, riescono a controllare gli accumuli nel girovita.

Altro essenziale alimento da inserire nella dieta di chi vuole perdere peso é senza dubbio l’uovo. La sua parte più importante, l’albume è costituito principalmente da proteine che, sono più difficili da digerire e quindi assicurano un periodo più lungo di senso di sazietà.

E’ praticamente privo di zuccheri e ha un ruolo fondamentale per accelerare il nostro metabolismo. Gli amminoacidi, principali componenti della parte proteica, sono capaci di bruciare molte calorie e per questo consumare le uova è una scelta vincente se si è a dieta.

Anche i broccoli o cavolfiori sono perfetti per eliminare le rotondità accumulate nei mesi. Hanno un bassissimo apporto calorico, solo 31 Kcal. per 100 grammi; sono ricchissimi di fibre alimentari che stimolano la funzionalità intestinale ed aiutano a contrastare il gonfiore.

E’ sufficiente un po’ di attenzione nel riempire la busta della spesa

E’ sicuramente il cetriolo il vegetale che con solo 13 Kcal. ogni etto conferisce il maggior senso di sazietà poiché composto quasi totalmente da acqua. È fresco e dissetante, quindi ideale per i mesi primaverili ed estivi.

Altri componenti essenziali della nostra dieta sono i legumi, in particolar modo le lenticchie che contengono un’altissima concentrazione di fibre e proteine. La loro composizione permette di rallentare drasticamente l’assorbimento dei carboidrati aiutando anche a diminuire i valori di glicemia nel sangue.

Non resta che riempire i nostri carrelli con i prodotti giusti per affrontare al meglio l’arrivo della bella stagione e potersi permettere d’indossare quel costume in vetrina che tanto desideriamo.