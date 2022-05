Alessandro Preziosi, la rivelazione sconvolge i fans: la scelta di vita che lo ha portato alla fame

Si laurea in Giurisprudenza. Per lui, però, la carriera forense non trasmette così grande fascino. E così ecco le difficoltà…

Oggi è uno degli attori più apprezzati del cinema italiano. Ma vi sorprenderà sapere qualcosa sulla vita di Alessandro Preziosi. Una racconto dal passato che è arrivato dallo stesso attore. Noi siamo rimasti sotto choc e siamo sicuri che anche voi non rimarrete indifferenti.

48enne, nativo di Napoli. Il giovane Alessandro dimostra ben presto di avere importanti doti recitative. Anche se gli esordi davanti al grande pubblico sono dovuti soprattutto alla sua bellezza. Nel 1996 a 23 anni partecipa al programma “Beato tra le donne”, condotto da Paolo Bonolis. Si presentò con il nome di Axel Preziosi e non solo vinse la puntata a cui partecipò, ma arrivò anche a un passo dalla vittoria del titolo di “Beatissimo” nella puntata finale.

Contestualmente, però, studia recitazione e inizia ad avere alcuni ruoli, soprattutto in teatro. L’esordio al cinema è dei primi anni 2000, anche se il primo successo è rappresentato certamente da “I Vicerè”, film del 2007 di Roberto Faenza.

Da quel momento si divide tra il grande e il piccolo schermo. Alcuni titoli: “Mine vaganti” (2009), “Maschi contro femmine” e “Femmine contro maschi”, rispettivamente del 2010 e del 2011. Ancor più lunga la carriera in tv, con fiction di grande successo come “Vivere”, “Elisa di Rivombrosa”, “I Medici” e “Liberi di scegliere”.

“In passato ho fatto la fame”

Alessandro Preziosi ha due figli: Andrea Eduardo (1995) nato dalla relazione con Rossella Zito, ed Elena (2006) nata dalla relazione con Vittoria Puccini sua collega conosciuta sul set di Elisa di Rivombrosa del 2003.

Bello e bravo. Alessandro Preziosi è uno degli attori maggiormente apprezzati dal pubblico italiano. Per la sua capacità di interpretare più ruoli. Tanto al cinema, quanto nelle fiction. Ma anche, ovviamente, per il suo sex appeal. Lineamenti mediterranei, ma delicati e sguardo magnetico, per l’attore, peraltro alto un metro e ottantasette.

Alessandro Preziosi è figlio di due importanti avvocati e, infatti, nel 1998 si laurea in Giurisprudenza. Per lui, però, la carriera forense non trasmette così grande fascino. E così intraprende quella recitativa. Ma gli inizi sono tutt’altro che facili. La famiglia, infatti, non sposa appieno le sue aspirazioni. E così gli dà carta bianca, ma, allo stesso tempo, non gli fornisce un paracadute: “Mi hanno detto: ‘Quella è la porta. Vuoi fare l’attore? Vai’” ha rivelato.

Quindi il nostro Alessandro Preziosi ha dovuto fare tanta gavetta e, soprattutto all’inizio, non navigava certo nell’oro: “Ho fatto il cameriere, ho fatto la fame” ha dichiarato in un’intervista di qualche tempo fa. Ma oggi, dopo tanti anni, possiamo dire senza possibilità di essere smentiti che aveva ragione lui!